Primera entrevista de Noelia López, viuda de José Antonio Reyes, seis años después de la muerte de su marido

El 1 de junio de 2019 perdía la vida el futbolista José Antonio Reyes, tras sufrir un fatal accidente de tráfico. Tras de sí dejaba una familia desolada. Ahora, su viuda, Noelia López, seis años después, ha concedido su primera entrevista en 'Madres desde el corazón' hablando de esta gran pérdida.

Noelia recordaba que comenzó su relación con José Antonio Reyes cuando tan solo tenía 25 años. Ella estudiabaIngeniería y él ya estaba metido de lleno en el mundo del fútbol por lo que su vida iba muy deprisa mientras que ella «era una niña todavía». Cuando llevaban dos años de relación, él le propuso tener un bebé y así sucedió, tuvieron a su primera hija, Noelia.

La viuda de Reyes también tuvo que afrontar una dolorosa pérdida antes, la muerte de su hermano: «Perder a mi hermano fue un golpe muy duro. Mi hija tenía dos añitos en ese momento y fue ella la que hizo que no me hundiera. En ese momento fui débil. No era capaz de estar ahí para mi madre, mi padre. Mis padres son de otro planeta. Sufrieron mucho pero siempre están ahí para todos. Se hundieron un tiempo, viven con ese dolor. Me tatué la cara de mi hermano en el brazo para que mis hijas lo viesen todos los días».

«Saben que está ahí, que es mi hermano. Es difícil pero es otra forma de querer a alguien. Pospusimos la boda porque no me apetecía casarme. Tuvimos la pena de que él no estaba. No fue una boda común, sobre todo para mi madre. Ella se fue con Triana a cuidar de ella y apenas estuvo en la fiesta, no podía, no estaba su hijo», contaba sobre el día de su boda.

Muerte de Reyes

Noelia recoraba el día de la muerte de su marido: «De ese día hay cosas que he olvidado o no recuerdo. Fue un día muy triste para mí, como mujer y como madre. La vida como la conocíamos se acabó. Lo primero que pensé fue en mis hijas, qué les iba a decir, cómo, qué iba a hacer ahora. Me entero por una llamada de teléfono, escuché bomberos, ambulancia y policía. Mis hijas también porque estaban las ventanas abiertas. Ese día el equipo jugaba y estaba concentrado, no sabía que estaba de camino a Utrera».

«Recibo una llamada, no puedo contestar porque estaba con las niñas y cuando íbamos a salir devolví la llamada y me lo dijeron. Las niñas se quedaron mirándome y me preguntaron. Les dije que nada, que se tenía que ir otra vez lejos. Les puse una película en la televisión y me fui al baño a llamar a mi madre. Ellos ya venían de camino. Me enteré la última. Llamé a mis amigas y estaban en la puerta de mi casa esperando que las llamase. Habían subido las niñas a mi baño a esperar a que yo saliese. La casa llena de gente, me decían una cosa, otra y hay cosas que no recuerdo ya».

«Yo no fui capaz de ir al estadio. Lo he visto en imágenes pero hay una cosa que José y yo nos despedimos un miércoles y me dijo que nos veíamos el lunes en Utrera y yo lo vi el lunes en Utrera. No quería que me viese una cámara, no quería me viese nadie. Ese momento era él y yo», relataba emocionada. El apoyo de personas que habían sufrido algo parecido ha sido de gran ayuda para ella: «Recibía muchos mensajes de mujeres, de madres, de hijas que habían pasado por una situación así. Esos mensajes a mí me salvaron».

Por sus hijas

Noelia ha asegurado que las ganas de vivir sí que han vuelto pero principalmente por sus hijas: «Claro que han vuelto las ganas de vivir. Tengo dos hijas, son mis ganas de vivir. Me dio mucho miedo estar sola como madre. No sabía si era capaz de hacerlas felices por los dos. Yo no había elegido ser madre sola y tan joven y las niñas tan pequeñas. Mis hijas me lo han puesto muy fácil. Tengo una foto en la mesilla y hablo con él. Le pido mucha ayuda desde donde esté y tenemos muchas señales. Claro que me cuida y a las niñas. Han pasado seis años, yo no era la mujer que soy ahora, ha sido un camino largo y lento. He cambiado la prioridad que le doy a ciertas cosas. Hay momentos, situaciones, que no valoraba y ahora valoro muchísimo».

Sus hijas han tenido que adaptarse a la nueva vida: «Triana se acuerda menos de su padre y llora porque no tiene apenas recuerdo. Ve muchos vídeos y muchas fotos pero se pone triste también porque siente impotencia de no acordarse y Noelia es una sufridora como yo digo. Es una madre más para Triana. Es complicidad que tienen las dos... Noelia ha hecho de hermana mayor desde muy pequeña. Hasta hace poco Triana preguntaba que cuando volvía papá pero ahora ya es consciente de la verdad».

«Hemos alargado un poco la explicación de no hacerle sufrir pero la tecnología está en las manos de los niños y vio el vídeo de la despedida de su padre en el estadio y ella no creía que su padre estuviese ahí. Me decía 'dime que ahí no está mi papi' llorando. Una rabieta y ya hablamos con ella y le dijimos que estas cosas pasan a veces. Ella se enfada porque se siente muy orgullosa de cómo es y quiere que su padre la vea así. Es impotencia lo que siente. Noelia vio las imágenes del coche, vio noticias y le conté cómo yo conozco las cosas. Lloramos juntas, se desahogó y sabe la verdad».

Noelia ha concluido la entrevista asegurando que no tiene intención de volver a enamorarse porque sigue enamorada: «No me planteo volver a enamorarme, ni lo pienso. No necesitas tener a alguien al lado para ser feliz. Yo sigo enamorada de José y de mis hijas. No existe esa idea en mi cabeza. No podría. Ni he intentado conocer a nadie. Le sigo queriendo a él. En el futuro me veo con mis hijas, protegiéndolas y guiándolas pero sin ser un estorbo. Tienen que ser felices».

