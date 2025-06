Primer concierto de Melody después de Eurovisión

El Norte Valladolid Domingo, 1 de junio 2025, 18:00 Comenta Compartir

Melody ha vuelto a los escenarios con un concierto en Antequera en el que ha insistido sobre las ideas que transmitió el pasado lunes en la rueda de prensa posterior a Eurovisión donde quedó en el puesto 24.

Así la representante española en Basilea ha comentado durante el espectáculo: «Hablar es muy fácil, pero nunca sabemos lo que hay detrás de cada persona». La cantante de Dos Hermanas asegura que han sido «días muy duros» y que no se entendió el mensaje que quiso transmitir durante la famosa rueda de prensa. Ha explicado que quería llevar a Eurovisión «una canción que tuviese un mensaje de esperanza».

«Ahora no cambiemos y lo que veíamos antes, dejemos de querer verlo ahora porque yo sigo siendo la misma de cuando empecé», ha recalcado, y el auditorio de la feria de Antequera ha estallado en aplausos y vítores para arroparla en estos momentos no tan felices. También se ha referido a la letra de Esa Diva para explicar sus sentimientos: «la vida es un jardín de espinas y rosas, pero al final las rosas se impondrán a las espinas», continuó. El público no dudó en corear el himno eurovisivo al ritmo de su diva.

La actuación de Melody, comenzó media hora después de lo previsto, pero se alargó durante más de dos horas, hasta bien entrada la madrugada, y en este tiempo la artista ha tenido margen para interpretar algunos de sus temas más populares, desde el Baille del gorila a la ya mencionada Esa Diva que cerró el concierto.

Temas

Eurovisión

Melody