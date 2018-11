Los 80 pletóricos años de la reina Sofía

Vida y aficiones

25 años tenía doña Sofía cuando se casó en Atenas con don Juan Carlos, el 14 de mayo de 1962. Se habían conocido dos años antes. A ella no le gustó su «horrible bigote» y le incitó a afeitárselo.

1975. El 22 de noviembre de ese año Juan Carlos de Borbón jura su cargo en el Congreso de los Diputados y doña Sofía se convierte en reina consorte de España.

No es vegetariana. Desde hace décadas se dice que la Reina es vegetariana, pero no es así. Es verdad que no come carne -se le hace una bola al masticarla-, pero sí pescado. Esa aversión le viene de su madre, Federica de Grecia, y la ha heredado su hija Cristina, aunque en menor medida.

Amor por los animales. Le fascinan los animales. En el recinto de la Zarzuela tiene perros, gatos, caballos, burros, loros y tortugas. No le gustan ni las corridas de toros ni las cacerías, a las que solo iba por razones sociales. Ha llevado varias veces a sus nietos en verano a ver la llegada masiva de tortugas a las playas de la isla de Cabrera, en Mallorca. Su animal favorito es el burro.