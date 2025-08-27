Patricia Pardo habla sobre la última voluntad de Verónica Echegui

El Norte Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:11 Comenta Compartir

La semana comenzaba con la trágica noticia de la muerte de la actriz Verónica Echegui. La inesperada muerte de Verónica Echegui ha sido tema de conversación durante la semana en los platós de televisión. Evidentemente, las reacciones a la muerte de la actriz comenzaron a sucederse inmediatamente y con ellas el seguimiento de todo lo que ocurría en el tanatorio donde descansaban sus restos mortales. Este martes, el programa de Telecinco 'Vamos a ver' ha estado en el último adiós de la actriz y esto llevaba a Patricia Pardo, presentadora del matinal, a informar sobre cómo había sido la despedida.

«Ayer a mediodía saltaba una de las noticias más sobrecogedoras, mas duras, más trágicas y, sobre todo, más inesperadas yo creo que no solo de este verano, yo creo que posiblemente de todo el año: el fallecimiento de la actriz, Verónica Echegui que fallecía a los 42 años», manifestaba Patricia Pardo ante las cámaras de 'Vamos a ver', antes de pronunciarse sobre cómo iba a ser el funeral de la intérprete.

«Ahora mismo, a las once de la mañana, va a comenzar su ceremonia de despedida», apuntaba la presentadora a los telespectadores. «La actriz se va a ir, va a ser despedida del modo que afrontó su enfermedad, de la misma manera: en silencio, con discreción y arropada únicamente por los suyos», señalaba Patricia Pardo que conectaba con María Lázaro, reportera de 'Vamos a ver' que daba la última hora del adiós a Verónica Echegui.

«Desde este tanatorio y con ese cariño os contamos que ya está teniendo lugar ese adiós. Una despedida muy sencilla, en petit comité para su familia y para sus seres queridos más allegados», afirmaba la periodista del matinal de Telecinco. «Por eso, en toda la mañana hemos visto a ninguna personalidad del mundo del cine y la cultura. No hemos visto a ningún actor o actriz porque todos ellos vinieron ayer para darle su último adiós», indicaba la reportera mientras devolvía la conexión al plató, en donde Patricia Pardo se pronunciaba sobre la decisión de la Verónica Echegui.

Discreción

«Ella pidió discreción, es verdad, que todo el mundo se pregunta inevitablemente: '¿qué ha pasado?, ¿por qué ha muerto una chica tan joven con 42 años?'. Ella pidió discreción y hay que mantener y respetar esa discreción porque es su última voluntad, es verdad que puede suscitar morbo, quizá curiosidad, interés, pero eso pertenece de la persona que se va, absolutamente nada más hay que decir a ese respecto», aseveraba la presentadora del matinal de Telecinco que terminaba dando sus condolencias a sus familiares y amigos.

«Es verdad, que yo creo que todos admirábamos a Verónica, pero al escuchar las palabras tan sentidas... Sin duda ayudan a perfilar a esa persona que se ha ido, un ser inconmensurable, nuestro más sentido pésame a todas las personas que la van a echar mucho de menos, nuestro reconocimiento a su figura, y luz y progreso para su alma allá donde esté», finalizaba Patricia Pardo.

