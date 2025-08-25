Nicki Nicole cumple 25 años en medio de los rumores que la vinculan con Lamine Yamal La cantante argentina celebra su aniversario en pleno auge mediático por los rumores de relación con la joven estrella del Barça, mientras consolida una carrera que la ha convertido en referente del urbano latino

En las últimas semanas, imágenes captadas en Mónaco mostraron a la cantante argentina y a Lamine Yamal llegando juntos al aeropuerto tras una escapada cercana, lo que avivó los rumores de una posible relación sentimental. Ese fue su primer encuentro público después de coincidir en la fiesta privada por el 18.º cumpleaños del jugador, donde ya se había hablado de una conexión especial. Poco después, ambos fueron vistos en una discoteca de la costa catalana, donde presuntamente se besaron antes de retirarse juntos de madrugada, y una foto de Nicki como fondo de pantalla en el móvil de Yamal terminó de disparar las especulaciones.

La presencia de la artista en el Trofeo Joan Gamper añadió todavía más combustible al debate. Acompañada de Bizarrap, recibió en el palco presidencial del Camp Nou una camiseta personalizada con el nombre y dorsal de Yamal, gesto que fue interpretado como una señal de complicidad. Sin embargo, distintas fuentes aclararon que se trató de una acción institucional del Barça para vincular al club con la música urbana, enmarcada en su estrategia cultural y promocional. Con todo, el ruido mediático no ha cesado. Durante la semana pasada, ambos compartieron en sus historias de Instagram imágenes jugando juntos al videojuego Mario Kart, una muestra de la cercanía que mantienen más allá de los actos públicos. El padre de Yamal incluso declaró que no conoce a Nicki Nicole, un matiz que contrasta con la intensidad de los rumores.

Nicki Nicole, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, nació en Rosario, Argentina, el 25 de agosto de 2000. A punto de cumplir 25 años, se ha consolidado como una de las artistas más influyentes de la música urbana en español. Su salto a la fama se produjo en 2019 con «Wapo Traketero» y se consolidó poco después con la BZRP Music Session #13, junto a Bizarrap. En 2020 alcanzó la internacionalización definitiva gracias a «Mamichula», una colaboración con Trueno y Bizarrap que superó decenas de millones de reproducciones.

Su discografía incluye Recuerdos (2019), Parte de mí (2021), Alma (2023) y Naiki (2024), este último un trabajo íntimo y personal en el que abre su mundo creativo y sentimental. Alma fue elegido por Rolling Stone como uno de los 100 mejores discos del año y nominado a los Grammy Latinos. Además, Nicki fue la primera artista argentina en presentarse en The Tonight Show de Jimmy Fallon, consolidando su proyección internacional.

En el terreno personal, ha tenido relaciones sentimentales conocidas con dos figuras de la música: el rapero argentino Trueno, con quien colaboró en «Mamichula», y el cantante mexicano Peso Pluma, con quien se la vinculó en 2023. Ambas relaciones la situaron en el centro del foco mediático, aunque ella siempre ha intentado mantener un perfil bajo respecto a su vida privada.

Con un estilo que fusiona R&B, trap, reguetón y pop urbano, la cantante ha sabido conectar con millones de jóvenes que ven en ella un referente de autenticidad. Inspirada desde pequeña por su madre, ha defendido la importancia de seguir el propio camino sin dejarse llevar por las presiones externas. Hoy, mientras el foco mediático se centra en sus supuestos vínculos sentimentales con una de las estrellas emergentes del fútbol mundial, Nicki Nicole celebra sus 25 años convertida en una de las voces más potentes y singulares del panorama musical latino.