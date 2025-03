Muere la actriz Emilie Dequenne, protagonista de películas como 'Rosetta' y 'Pacto con lobos'

El Norte Lunes, 17 de marzo 2025, 11:33 Comenta Compartir

La actriz belga Emilie Dequenne falleció el pasado domingo, a los 43 años, a causa de un cáncer poco común, según han comunicado su familia y su agente, Danielle Gain, a la agencia de noticias AFP.

Dequenne, nacida el 29 de agosto de 1981, debutó en la gran pantalla, haciéndose con el premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes de 1999 por su interpretación en 'Rosetta', dirigida por los hermanos Dardenne. También destacó su papel en la película de época con tintes fantásticos 'Pacto con lobos' (2001), de Christophe Gans.

La carrera de Dequenne incluye cerca de 50 películas, entre ellas 'La chica del tren' (2009), 'Lose Your Mind' (2012), 'Not Her Type' (2014) y 'The Things We Say, the Things We Do', por la que recibió un Premio César a la Mejor Actriz de Reparto en 2021.

Dequenne reveló en octubre de 2023 que padecía un carcinoma adrenocortical (cáncer del sistema endocrino) diagnosticado dos meses antes y que la había mantenido alejada de los sets de rodaje desde entonces. «¡Qué lucha tan dura! Y no podemos elegir...», publicó la actriz en Instagram el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.

Condolencias

El actor y humorista Alex Lutz ha asegurado que extrañará su «talento y amabilidad», mientras que la actriz Alexandra Lamy ha lamentado estar sin palabras y solo tener «tristeza». Leïla Bekhti, además, la ha recordado como «una gran dama, una gran actriz, una reina».

Émilie Dequenne nous a quittés après s'être battue contre la maladie.



Revélée dans Rosetta des frères Dardenne, ce rôle émouvant lui vaut d'être récompensée à Cannes à 17 ans.



Nommée 5 fois aux César, elle remporte celui de meilleure actrice dans un second rôle.

«Extrañaremos terriblemente tu bondad, tu dulzura, tu fuerza, tu belleza, tu talento y tu coraje», ha añadido por su parte el director Hugo Gélin.

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, ha lamentado en la red social X la muerte de Dequenne al asegurar que el cine francófono «ha perdido demasiado pronto a una actriz talentosa que todavía tenía mucho que ofrecer».