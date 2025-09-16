La modelo internacional Lidia Santos sustituye a Laura Boado en 'First Dates' La nueva 'camarera' del reality fue Miss Málaga en 2011 y, desde entonces, ha protagonizado numerosas campañas de moda y publicidad junto a relevantes profesionales

First Dates ha decidido despedir a Laura Boado, que ha ejercido de camarera estos dos últimos años, y fichar a la modelo internacional Lidia Santos que ocupará su lugar. De hecho, tal y como ha señalado Mediaset, Santos ya está inmersa en las grabaciones de las entregas de esta temporada en la que se sumará al equipo capitaneado por Carlos Sobera y también integrado por Matías Roure y las gemelas Cristina y Marisa Zapata.

Santos se encargará de acompañar a los solteros a la mesa en la que puede que encuentren el amor, atenderles durante su velada y ser partícipe de sus primeras impresiones.

Lidia Santos fue Miss Málaga en 2011 y modelo internacional que ha protagonizado numerosas campañas de moda y publicidad junto a relevantes profesionales como Elsa Pataky. Tras su fichaje por el programa de Mediaset ha comentado que «siempre me ha ilusionado trabajar en televisión y poder hacerlo en un programa tan querido y con tanta trayectoria como 'First Dates' es muy especial», asegura en su debut ante las cámaras en su nueva faceta. «Soy una enamorada de la vida y creo firmemente en el amor, así que estar en un formato donde las personas vienen a buscarlo me hace sentir muy identificada».

«Confió en que esta etapa me permita crecer como profesional y como persona, aprender del equipo y vivir de cerca todo lo que implica un programa de televisión con tanta historia como este. Quiero aportar mi frescura, mi energía y mi forma de ser cercana para que los invitados se sientan cómodos y disfruten de la experiencia. Y, sobre todo, espero divertirme mucho y que el público pueda verme en una faceta diferente a la que ya conocen de mí», explica en la nota enviada por el grupo.