Millie Bobby Brown, Eleven en 'Stranger Things', estrena maternidad

«Y de repente fueron tres». Así termina el mensaje que ha escrito en las redes Millie Bobby Brown, Eleven en 'Stranger Things', para dar a conocer la noticia de su maternidad: «Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce niña mediante adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad tanto en paz como en privacidad».

La niña es fruto de la relación que mantiene Millie Bobby Brown con Jake Bongiovi, hijo del cantante Jon Bon Jovi, quien se ha sumado al anuncio, y en el que no aparece por ningún lado la imagen de la pequeña ni tampoco detalles sobre su nombre o cuándo llegó a sus vidas.

En pocas horas, la publicación recibió más de 2.210.000 'likes' en Instagram, y en la que la pareja ha desactivado los comentarios para evitar un aluvión de comentarios sobre su inesperada paternidad, que llega un año después de su boda secreta en La Toscana, que se celebró en mayo de 2024 y a la que tan solo acudieron sus familiares más cercanos.

La historia de amor de Millie Bobby Brown (21) y Jake Bongiovi (23) comenzó en el verano de 2021 -cuando la actriz tenía 17 años- y decidieron oficializar en la alfombra roja de los Premios Bafta. Muy enamorados, y a pesar de su juventud, la pareja se comprometía tan solo un año después, y en 2024 se daban el 'sí quiero'.

La actriz británica nunca ha ocultado sus deseos de ser madre, y el pasado marzo ofrecía una entrevista en la que dejaba entrever que su marido y ella no tardarían demasiado en dar el paso a pesar de encontrarse en el mejor momento de su carrera profesional: «Mi madre tuvo a su primer hijo a los 21 años y mi padre tenía 19. Ha sido lo mío desde antes de conocer a Jake. Quería ser mamá tal y como la mía lo fue para mí. Quiero centrarme en establecerme realmente como actriz y productora, pero también me parece muy importante empezar una familia». «Quiero una gran familia. Yo soy una de cuatro hijos, Jake también. Entonces, definitivamente está en nuestro futuro, pero, para mí, no veo que tener tu propio hijo sea tan diferente a adoptar» añadía.

La llegada de su primera hija coincide con el inminente estreno -será el próximo noviembre- de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', serie de Netflix en la que interpreta a Eleven, peronaje que la catapultó a la fama cuando tenía tan solo 12 años.

