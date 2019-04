Míchel regala a Broncano unos calzoncillos con la cara de Valderrama En Twitter recordaron el momento en el que el que fuera parte de la Quinta del Buitre toqueteó la entrepierna del colombiano durante un partido de fútbol en 1991 EL NORTE Martes, 2 abril 2019, 12:08

'La Resistencia' recibió en la madrugada del 1 al 2 de abril la visita de Míchel en su programa. El exfutbolista le anunció a Broncano que le había traído un regalo: «Pero me tienes que prometer que te lo vas a poner. Comprométete, hostia. ¿Quieres o no quieres el regalo? Es una cosa que te va a molar. Hay que tener huevos para ponérselo». El presentador le preguntaba: «¿Ofende a mi dignidad como persona?». La respuesta del invitado fue: «No, en absoluto. Tú no te has visto, claro».

El conductor del programa de Movistar+ se quedó sorprendido al abrirlo: «Son unos calzoncillos con la cara de Valderrama». En Twitter recordaron el inolvidable momento en el que Míchel había toqueteado la entrepierna de Carlos Valderrama durante un partido de fútbol en 1991.

No dejéis que se acoplen vuestros tíos a la despedida de soltero. pic.twitter.com/GQaSTJN0M3 — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 2 de abril de 2019

El que fuera parte de la Quinta del Buitre exigió al presentador una foto con la prenda y le hizo una pregunta sobre el tamaño de sus genitales: «Quiero foto por privado, no quiero que te exhibas. ¿Cómo vas de bocata? ¿Tienes un buen paquete?». Broncano comentó que era «la frase más de sauna que he oído en mi vida» y se puso los calzoncillos por encima de su traje.