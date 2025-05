Melody regresa a España y aclara el motivo de su 'espantá'

El Norte Lunes, 19 de mayo 2025, 12:28 Comenta Compartir

Melody finalizaba Eurovisión en el puesto 24º de 26º, obteniendo tan solo 37 puntos, mientras que el ganador del Festiva, Johannes Pietsch, de Austria, lograba 428. Y, todo ello, después de protagonizar una de las actuaciones más aplaudidas de la gala defendiendo como nunca su canción 'Esa Diva'

A pesar del resultado, la cantante aseguraba que estaba «muy satisfecha» con su actuación «porque hemos hecho un gran trabajo y me quedo con el respeto que todos los países nos han mostrado detrás de la cámara». «Hemos ganado, el amor está por encima de todo», concluía con una sonrisa.

Sin embargo, en realidad Melody estaría tan decepcionada y disgustada que se habría sentido sin fuerzas para enfrentarse a las cámaras a su regreso a España tras este tremendo varapalo, y en lugar de cumplir con la agenda prevista y volar a Madrid junto al resto de la delegación española, a última hora cambiaba de planes y cancelaba su viaje a la capital para poner rumbo a su casa para reencontrarse con su familia.

A última hora de este domingo la artista aterrizaba en el aeropuerto de Málaga en compañía de su pareja, Ignacio Batallán, y sacando fuerzas de flaqueza y poniendo una sonrisa a pesar de que no están siendo momentos fáciles, ha dado la cara para revelar por qué ha decidido regresar directamente a la ciudad en la que vive con su familia en lugar de hacerlo a Madrid para hablar con la prensa y hacer balance de su participación en Eurovisión.

«No os preocupéis que yo haré una rueda de prensa, me he venido para acá porque hace mucho tiempo que no estoy sin mi niño, ya hace dos semanas y me toca. Lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival», ha explicado, dejando claro que el único motivo de su 'espantá' ha sido familiar, y no por la decepción que ha supuesto quedar penúltima en el Eurofestival.

Algo que ha querido negar entre risas, dejando claro que «eso es mentira, eso es mentira. Ustedes sabéis que yo os trato siempre de gloria bendita». «Se han dicho muchas cosas que no son verdad, tú no te preocupes que contestaré cuando hagamos la rueda de prensa», ha añadido arrancando los aplausos de sus fans, insistiendo en que nada hay de cierto en que ha huido de Basilea para no enfrentarse a la prensa.

«Si la rueda de prensa se tiene que hacer aquí, yo también la hago aquí. Yo no tengo ningún problema. Pero ustedes estaros tranquilos que yo voy a... Ni estoy enfadada ni he echado a nadie del camerino jamás, yo no soy así. Yo estoy bien, voy a ver a mi niño. En Torremolinos nos vemos en concierto», ha zanjado.

Balance positivo

Y es que a pesar de no recibir el apoyo del resto de países y obtener tan solo 37 puntos, Melody ha hecho un balance positivo de su actuación: «Creo que hemos hecho un trabajo muy bonito y creo que por encima de todo tiene que prevalecer el arte y la música que creo que mueve montañas». «Me han enseñado vídeos de los estadios. Bueno, me emociona porque es increíble lo que se ha conseguido con esa diva y con esta candidatura es que se ha unido más el pueblo y yo ya con eso me puedo dar con un canto en los dientes», ha desvelado emocionada.

Por delante, tras el batacazo eurovisivo, una gira de verano que reconoce que «me tiene loca» y la promoción de su nuevo single, 'El apagón', «que viene ya y os va a encantar, es un temazo».

