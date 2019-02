Mario Vaquerizo: «Ya me puedo peinar solo sin la ayuda de Olvi» La pareja de Alaska no para a pesar de la artrosis que padece en las cervicales y que le ha afectado la movilidad del brazo izquierdo EL NORTE Miércoles, 6 febrero 2019, 11:01

Mario Vaquerizo no para a pesar de la artrosis que padece en las cervicales y que le ha afectado la movilidad del brazo izquierdo. El cantante de las 'Nancys Rubias' ha hablado de su recuperación con 'Libertad Digital': «Es doloroso pero ya estoy mejor. Soy zurdo, pero al menos ya me puedo peinar solo sin la ayuda de Olvi. Lo he pasado mal. Ya estoy recuperándome, he estado igual que la película de 'Mamá cumple 100 años', pero ya voy siendo el de siempre. Estoy haciendo rehabilitación».