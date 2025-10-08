María Pérez, tetracampeona del mundo y divorciada de oro visita 'La Revuelta'

El Norte Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:22 Comenta Compartir

'La Revuelta' ha contado este martes con María Pérez, la marchadora granadina que, tras colgarse dos oros en el Mundial de Japón 2025, se ha unido a un selecto club que comparte únicamente con figuras históricas de la talla de Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah. La atleta española ha vivido un año de lo más intenso atravesando su divorcio, después los Juegos Olímpicos de París 2024 y, este año, el Mundial. «Si tenemos el mejor jamón del mundo, ¿por qué no vamos a tener a la mejor marchadora?», se preguntaba al inicio de su entrevista con Broncano.

El último año y medio en la vida de María Pérez ha tenido de todo. Poco antes de competir en los Juegos Olímpicos de 2024 se divorció de su pareja, después se colgó el oro olímpico en marcha relevo mixto en París, y este año ha logrado en Tokio una hazaña que la sitúa entre las leyendas históricas del atletismo. Solo Usain Bolt, Carl Lewis y Mo Farah habían logrado revalidar dos oros en dos mundiales consecutivos y ahora, también, la marchadora granadina: 20 km y 35 km en Budapest 2023 y Tokio 2025. Y, dado que cada una de estas preseas está premiada con 70.000 dólares, su respuesta a la pregunta clásica del dinero no deja de mejorar.

En cuanto a la cuestión relacionada con el sexo, dada su separación relativamente reciente y, posteriormente, su concentración en la competición, las cifras no eran satisfactorias. Sin embargo, María Pérez ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y optimismo a quienes estén atravesando el duelo de una ruptura, asegurando que «no es nada triste, la vida continúa». En este sentido, la marchadora considera que «cuando se rompe una relación, hay que estar un tiempo con uno mismo», dado que «si quitas una piedra con otra piedra, no te vas a curar y vas a cometer los mismos fallos».

Capricho alimenticio

Lo primero que hizo María Pérez después de proclamarse bicampeona del mundo por segunda vez consecutiva fue marcharse de vacaciones a México y superar el único miedo que le quedaba: bucear en una zona donde no llegase a hacer pie. En el vuelo, los pilotos le entregaron un mapa que ha regalado a Broncano y con el que se demuestra «que la tierra es redonda, no plana». Y las celebraciones han continuado en La Revuelta, donde ha sacado jamón serrano, sushi y champán. Eso sí, aunque ha reconocido que es fiestera e intenta aprovechar su mes de descanso después de una competición como el Mundial, ha confesado cuál es su «comida trampa» favorita para darse un capricho: crepes de chocolate y un zumo de frutas, a lo loco.

Ahora, María Pérez tiene la vista puesta ya en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde espera poder volver a colgarse alguna medalla para poner el cierre a su carrera: «Hay que dejar paso a la juventud, hay otras etapas de la vida que también quiero probar», reconocía en La Revuelta. Donde probablemente no la veamos será en el próximo mundial, en el que las distancias de la marcha serán maratón y media maratón: «Bastante zumbada de la cabeza estoy ya con 20 y 35 kilómetros. Si saben contar, que no cuenten conmigo».