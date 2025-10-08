Eva Soriano se lía ella sola al contar su ruptura en 'La Revuelta'
Eva Soriano visita La Revuelta para anunciar junto a Aníbal Gómez el estreno de 'Cuánto, cuánto, cuánto'
Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:08
A Eva Soriano, en su visita a 'La Revuelta', no le ha quedado más remedio que huir hacia adelante cuando ha decidido hablar de su ruptura. Ella sola, sin decirle nadie nada se fue liando, metiéndose en una jardín al que nadie le había invitado.
Todo esto le ha sucedido al responder a Las preguntas clásicas de David Broncano en su visita a La Revuelta, junto a Aníbal Gómez, para presentar su nuevo programa en RTVE, el concurso familiar 'Cuánto, cuánto, cuánto'. El cómico, actor y cantante conquense, por su parte, ha estado mucho más habilidoso al esquivar las preguntas de Broncano, ofreciéndole como alternativa una nueva búsqueda humorística: «el chiste triste».
Un programa «para imbéciles»
Este sábado 11 de octubre se estrena a las 22:35 horas en La 1 y RTVE Play 'Cuánto, cuánto, cuánto', un concurso familiar que plantea retos de medición de todo tipo. Y sus presentadores, Eva Soriano y Aníbal Gómez, han visitado La Revuelta para anunciarlo: «Es un programa para imbéciles, no hace falta tener un nivel intelectual superior a la media», bromeaba la cómica, comparándolo con la dificultad de otros formatos como 'Saber y ganar' o 'Cifras y letras'. Su compañero, 50% del grupo Ojete Calor, ha puntualizado que «ya hacía falta un programa en el que se valore la escuela de la calle y la intuición». Por ejemplo, habrá que calcular mediciones del estilo de «cuánto tiempo puedes sujetar un boli con el culo» o «cuánto pesa un caramelo de café después de ser chuperreteado por una señora». Todo ello, con 10.000 euros de bote acumulable, con la animación de la mascota del formato, Cuantino Metrino, y con la sintonía de cabecera compuesta e interpretada por los cómicos Venga Monjas (Esteban Navarro, músico de Rigoberta Bandini, y Xavi Daura, guionista de La Revuelta).
Eva Soriano y su ruptura
La entrada de Eva Soriano en el escenario de La Revuelta ha sido tan abrupta como su salida. La cómica y presentadora, que ya condujo en RTVE 'La noche D', ha estado a punto de tropezar al tirarse por el tobogán del programa, pero ha reaccionado rápidamente para mantener la posición. No tan buenos han sido sus reflejos, sin embargo, al responder a la pregunta clásica de Broncano sobre las relaciones sexuales. Y es que, al igual que la marchadora María Pérez, Eva Soriano ha arrancado a hablar de su ruptura.
La cómica ha terminado pasando «un bochorno innecesario» tras explicar que «hace un tiempo» ha roto su relación de 11 años con su ex novio: «Antes no me daba apuro, pero ahora, si yo digo cifras, me piso a mí misma», ha comentado para intentar justificar, sin ninguna necesidad, que no iba a dar una cifra concreta de relaciones. «Le quiero muchísimo y es una persona increíble, lo que pasa es que yo soy imbécil», ha añadido mientras le pedía disculpas, reconociendo, mientras lloraba de la risa, que «no tenía que haber contado nada».