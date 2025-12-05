Manuel Cortés aclara los rumores sobre su relación con Gloria Camila El cantante desvela cual es el vínculo que le une con la influencer

La vida sentimental de Gloria Camila vuelve a ocupar titulares, tan solo unas semanas después que la hija de Ortega Cano confirmara su ruptura con Álvaro García. Nuevamente la influencer se ha visto envuelta en nuevos rumores que la sitúan cerca de Manuel Cortés Bollo, cantante y primo de Kiko Rivera. Una información que ha reactivado una historia que ya sonó a principios de año y que ahora regresa con fuerza.

La chispa la encendió Anna Gurguí, colaboradora del espacio 'No somos nadie', al asegurar que Manuel estaría especialmente pendiente de la influencer. Según su testimonio, el artista habría hecho varias escapadas entre Madrid y Sevilla y, en una de esas idas y venidas, habría llamado a Gloria con un mensaje que sonó especialmente cercano: «Cariño, ya estoy en Sevilla».

Meses atrás, la teoría de una posible relación entre ellos se vio alimentada por unas fotos juntos. Los rumores quedaron apagados cuando se supo la relación de Gloria con Álvaro, pero cuando ya estaba confirmada la ruptura, la historia volvió a su punto de partida.

Ninguno de los protagonistas ha querido hacer declaraciones. Raquel Bollo, madre de Manuel, fue abordada por la prensa en un evento reciente en Sevilla. Su reacción fue tan reveladora como diplomática: «Me llevo muy bien con Gloria, es una niña maravillosa, entrañable y profesional», aseguró sin dudar. Eso sí, evitó entrar a valorar si existe o no una relación entre ellos. «Son jóvenes, están solteros y cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. Para hablar de noviazgos primero tendría que haber algo consolidado, no podemos poner etiquetas donde no las hay», sentenció.

Por su parte, Manuel Cortés contestó de manera directa, claramente asombrado por la magnitud del rumor: «No tengo nada», dijo. Y agregó que en la actualidad tiene pareja, quien le acompañaba justo en ese momento. Una postura más firme que la de su madre, con el objetivo de acabar con las especulaciones.

José Ortega Cano