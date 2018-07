Manolo, el del Bombo, cuelga las botas Manolo el del bombo. / Efe El mítico animador de la Selección Española ha decidido no acompañar más al combinado nacional fuera de España EL NORTE Miércoles, 4 julio 2018, 19:24

En un momento de cambio para la Selección Española tras la marcha de jugadores como Iniesta, Piqué o David Silva, otro que dejará de seguir al equipo español fuera de nuestras fronteras será Manolo, el del Bombo, y todo ello motivado por las dificultades que ha tenido que soportar para poder meter su popular bombo en los estadios rusos.

El 2 de julio, Manolo, en una entrevista a Rac1, confesaba que no le gustaba el trato que había recibido en el Mundial de Rusia. «No iré más al extranjero porque te ponen pegas, es lamentable. Animaré, pero desde España. Me han quitado la ilusión».

Manuel Cáceres ha acompañado a la selección en más de diez mundiales y siete eurocopas. «En los diez Mundiales a los que he ido nunca había tenido estos problemas. A mí no me gusta llegar a la puerta de un estadio y que te pongan pegas y tal», apuntaba.