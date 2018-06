Eva Longoria y José Antonio Bastón estrenan paternidad en común Eva Longoria y su marido José Antonio Bastón. / AFP El bebé, que se llama Santiago Enrique, nació el pasado martes en Los Ángeles EL NORTE Miércoles, 20 junio 2018, 14:36

Eva Longoria y José Antonio Bastón han dado la bienvenida al primer hijo que tienen en común. El bebé se llama Santiago Enrique, tal y como lo ha publicado la revista 'Hola! USA' con una foto de la mamá con el recién nacido. El pequeño nació el martes, 19 de junio, en Los Ángeles.

La actriz y el empresario han visto cumplido su sueño desde que se casaran el 21 de mayo de 2016 en Valle Barco, Ciudad de México. Este niño será el primero de la intérprete y el cuarto de Bastón al ser padre de José Antonio, Mariana y Natalia, fruto de su relación anterior con Natalia Esperón. Según cuenta la propia Longoria, estos meses han sido muy enriquecedores para ella, incluso llegó a celebrar una inolvidable 'baby shower' donde el protagonista fue el color amarillo, y no faltaron algunas amistades como Melanie Griffith y Roselyn Sánchez.

Durante este tiempo, no todo han sido buenas noticias. La actriz informó de la noticia de la muerte de su perro con el que ha vivido 15 años. Junto a la foto de su mascota escribía: «Él era mi bebé antes de que apareciera este bebé en mi vientre. Estoy muy triste, pero sé que ya no sufre. Cualquiera que me conozca, conocía a Jinxy. Muchos le echaremos de menos. Te quiero, Jinxy».