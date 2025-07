Katy Perry y Justin Trudeau juntos en Montreal: el inesperado encuentro que arrasa en redes Solteros, sonrientes y sin prisas: la estrella del pop y el ex primer ministro de Canadá compartieron una velada íntima que ha disparado los rumores sobre un posible romance

El Norte Valladolid Miércoles, 30 de julio 2025, 17:28

La mecha se encendió en cuanto las primeras imágenes empezaron a circular. Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos juntos en Montreal, disfrutando de una cena a solas y un paseo nocturno que ya ha dado la vuelta al mundo. Desde entonces, las redes no han parado de preguntarse lo mismo: ¿estamos ante la pareja sorpresa del verano?

El encuentro se produjo este lunes por la noche en el restaurante Le Violon, uno de los más exclusivos de la ciudad. Según fuentes recogidas por TMZ y Page Six, la cantante y el ex primer ministro compartieron mesa -y algo más que confidencias- en un ambiente relajado y cómplice. Entre risas, cócteles artesanales y platos para dos (incluida una generosa ración de langosta), la cena se alargó durante casi dos horas.

Quienes estaban allí aseguran que no se ocultaron, aunque tampoco protagonizaron gestos especialmente cariñosos. Eso sí, testigos del restaurante afirman que no paraban de hablar, que se miraban con complicidad y que incluso se acercaron a la cocina para agradecer al chef la cena. Un gesto cercano que no pasa desapercibido en este tipo de encuentros.

Después, según afirman los mismos a los citados medios, salieron caminando hacia el parque Mont Royal, donde continuaron la velada entre árboles y farolas. Algunos curiosos que coincidieron con ellos afirman que más tarde se les vio en la azotea de un bar céntrico, disfrutando de la noche sin prisas ni compañía adicional.

Ambos llegan a este encuentro con el corazón recién libre. Perry, de 40 años, se encuentra inmersa en su gira The Lifetimes Tour, que esta semana la ha llevado a actuar en Ottawa y Montreal. La cantante rompió en junio con el actor Orlando Bloom, tras casi una década de relación y una hija en común, Daisy Dove.

Por su parte, Trudeau, de 53, anunció su separación de Sophie Grégoire en agosto de 2023 tras 18 años de matrimonio y tres hijos. Y aunque ninguno ha oficializado nuevas parejas desde entonces, todo apunta a que ambos están abiertos a nuevas etapas personales.

Por el momento, ni Perry ni Trudeau han hecho declaraciones, pero la maquinaria mediática ya está en marcha. Las redes sociales se han llenado de teorías, memes y hasta motes para esta posible nueva pareja (#TruPerry o #KatyTru son los favoritos del momento). Como dice el refrán, cuando el río suena…

Más allá del cotilleo, hay quienes ven en este encuentro algo más simbólico: dos figuras públicas, expuestas, carismáticas y en pleno proceso de reinvención personal, que han coincidido -casualmente o no- en un momento de cambio. ¿Amigos con buena sintonía? ¿Coqueteo pasajero? ¿O el inicio de una historia de amor de película?