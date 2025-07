Anita Williams no se queda callada tras las declaraciones de los padres de Montoya La joven lamentó que se le atribuya toda la culpa de la ruptura

La tensión entre Anita Williams y la familia de Montoya vuelve a estar de actualidad tras la aparición de la barcelonesa en el programa 'Tardear', donde ha reaccionado con contundencia a las declaraciones que los padres del sevillano ofrecieron días antes en '¡De Viernes!'.

Anita no se anduvo con rodeos: «Lo que me falta es autocrítica por su parte y de sus padres», afirmó ante Verónica Dulanto, visiblemente molesta. La joven lamentó que se le atribuya toda la culpa de la ruptura y criticó que «no se puede tirar balones fuera y decir que todo el mundo es culpable menos tú». Los padres de Montoya habían asegurado que nunca se involucraron en la relación sentimental de su hijo con Anita, pero ella lo desmiente: «Ya se metieron. Su padre me ponía verde y condicionan bastante su opinión», sentenció.

Anita confesó que estuvo a punto de no acudir al programa: «He estado toda la noche dándole vueltas. Una se cansa, sigo aguantando mucho...». Aunque reconoce errores del pasado, también reivindica su derecho a rehacerse: «Me equivoqué, pero cuando una persona no te hace un lugar, te lo das tú misma».

Anita aseguró que ha iniciado un proceso de reconstrucción personal: «Voy pasito a pasito con mis cosas», dijo, dejando claro que lo vivido con Montoya en Supervivientes ya forma parte del pasado. «Ahora mismo me estoy conociendo y queriendo», añadió.

La entrevista se produce tras la reaparición de Montoya en La Velada del Año, evento que marcó su regreso al foco público tras un periodo de recuperación. En '¡De Viernes!', sus padres calificaron su etapa con Anita como «infeliz» y lamentaron el daño sufrido por su hijo.

