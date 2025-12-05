El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jennifer López con su exmarido Ben Affleck, en una imagen de archivo. EFE

Jennifer López borra su tatuaje dedicado a su matrimonio con Ben Affleck

La actriz estuvo con el actor desde 2002 hasta que se terminaron divorciando en 2024

El Norte

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:55

Comenta

Jennifer López se hizo un tatuaje por su exmarido Ben Affleck, con el que estuvo desde 2002 hasta que se terminaron divorciando en 2024. Un dibujo que compartía con el actor y que simbolizaba el gran amor que se tuvieron en tiempos pasados.

La pareja se casó en 2022 y un año siguiente aparecieron con dos tatuajes muy similares. La estadounidense se dibujó un infinito con el nombre del actor en un lateral de su cuerpo. Por su parte. Affleck se dibujó dos flechas cruzadas con su inicial y la de su exmujer. Fue ella quien solicitó el divorcio en 2024 y fue a partir de ese momento cuando muchos de sus fans recordaron esta dedicatoria permanente que se habían hecho los dos en sus pieles.

La cantante ha aparecido desde entonces en alfombras rojas y en sus conciertos con esta zona al descubierto y sin el tatuaje. Muchas personas empezaron a especular que se estaría sometiendo a sesiones de láser para borrar definitivamente lo único que le unía a este matrimonio ya muerto. Sin embargo, mucho más alejado de la realidad, descubrieron que la artista recurría a un maquillaje permanente e infalible para tapar el dibujo y que no se le viese de ninguna manera.

Otros rumores hablaban de que, en vez de borrarse el tatuaje, había decidido poner un parche, es decir, dibujar un colibrí encima de ese infinito que había dejado de tener sentido para el matrimonio. Unas fotos de un concierto revelaban que no había ningún pájaro en su costado, sino que el tatuaje seguía estando, pero la tinta se veía mucho más apagada, aunque podía ser efecto de ese maquillaje que estaría utilizando. Este pasado verano los rumores volvieron a surgir cuando fue la propia cantante la que publicó una fotografía donde el tatuaje había desaparecido al completo, lo que podría indicar que sí está borrándoselo.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  5. 5 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  6. 6 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  7. 7 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  8. 8 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Jennifer López borra su tatuaje dedicado a su matrimonio con Ben Affleck

Jennifer López borra su tatuaje dedicado a su matrimonio con Ben Affleck