Javier Hernanz desmiente rumores de crisis de pareja Javier Hernanz con Mereia Belmonte. El novio de Mireia Belmonte ha publicado un romántico mensaje en Instagram para despejar cualquier tipo de duda

Los rumores sobre una crisis de pareja entre Javier Hernanz y Mireia Belmonte no paran de sucederse. Unos comentarios que comenzaron a circular después de una temporada en la que no publicaron fotografías juntos en las redes sociales. Además, no se ha visto a la nadadora apoyando a su chico en la participación de éste en el concurso de La 1 de TVE 'Bailando con las estrellas'. Para arreglarlo, no hay que olvidar el beso que el deportista dio a su compañera de baile, Rosa Carné, incrementando la tensión, según informa 'Bekia'.

Pero para poner fin a tanto comentario, Javier ha publicado en Instagram una foto con su chica, acompañada del mensaje: «Cuando la mejor deportista de todos los tiempos te mira con esa cara y se ríe... se te pasa el cansancio del día».

Javier y Mireia celebraron el pasado mes de septiembre sus tres años de relación, momento en el que él compartió el comentario: «Gracias por estos tres años de felicidad.Tener a una mujer única al lado, solo provoca momentos únicos #amor #3años #aniversarioenvacaciones».