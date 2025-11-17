El influencer Noel Bayarri ingresa en el hospital tras sufrir un accidente de moto El 'Superviviente' ha comunicado a sus más de 600.000 seguidores de Instagram que tendrá que tomarse todo con un poco de calma y permanecer en reposo

El Norte Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:10 Comenta Compartir

Noel Bayarri, exconcursante de 'Supervivientes' y extronista de 'MyHyV', ha sufrido un accidente de moto en Madrid por el que han tenido que coserle la cadera, aunque ya se encuentra en casa y ahora deberá afrontar varios días de reposo absoluto.

El popular influencer, que cuenta con más de 600.000 seguidores, aparcó la televisión y está haciendo carrera en el mundo influencer. Buena parte de su éxito en las redes sociales se debe a su sentido del humor, que incluso ha demostrado después del tremendo susto que se ha llevado cuando viajaba en moto por la capital de España.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars 2' lo ha contado todo en su Instagram, incluyendo qué es lo que le ha pasado y las secuelas que han quedado. Eso sí, lo primero que ha querido comunicar es que solo necesita unos días de reposo para volver a estar a tope.

«No tengo nada roto»

Noel Bayarri ha aparecido por sorpresa en sus 'stories' de Instagram para contar qué es lo que le ha pasado. «Me llevaron al hospital porque me laceré la cadera y me la tenían que coser. Pero ya sabes, bicho malo nunca muere», comenzaba.

Después actualizaba su estado, de nuevo con su humor: «No tengo nada roto, ni grave y ya estoy en casa recuperándome. Una semanita sin moverme mucho y pronto estaré meneando la pelvis». Aquí aparecía el influencer desde la cama del hospital en el que ha sido sometido a pruebas antes de descartar cualquier problema de gravedad. Ya se encuentra en el calor del hogar con consejos médico de reposo y calmantes para el dolor.

El 'Superviviente' canario también ha querido agradecera todo el equipo médico el trato que ha recibido a su paso por el hospital: «Les he contado esto para poner en contexto el siguiente mensaje. Gracias de verdad a todo el personal sanitario que me atendió: desde la ambulancia hasta que salí del hospital. Un trato increíble, humano y profesional. Da gusto saber que en España tenemos un sistema así y a gente tan top cuidándonos cuando nos hace falta».

Noel Bayarri ha explicado que todo se debió al terrible tiempo que está haciendo estos días en Madrid, con tremendas rachas de lluvia y viento que han dejado el pavimento de las ciudades en condiciones muy peligrosas para el tráfico. «Lo dicho gente, estoy bien, estoy en casita, no hace falta que me manden mensajes de ánimo, sigan dando likes y comentando mis posts, que así es como realmente recibo el cariño y lo contabilizo», ha insistido el influencer con gracia.

Y ha terminado mostrando cómo se le ha quedado la ropa tras el accidente antes de despedirse con otro mensaje lleno de humor: «Tengan mucho cuidado en la carretera, y más si llueve, porque no quiero perder a ni un seguidor, aunque tenga 600 y pico mil, ni uno menos».

Temas

Instagram