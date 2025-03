Una infección viral impide a Harrison Ford acudir a la gala de los Premios Oscar

El Norte Lunes, 3 de marzo 2025, 13:21 Comenta Compartir

A escasas horas de que el Dolby Theatre de Los Ángeles acogiera la 97 edición de los Premios Oscar, Harrison Ford anunciaba que no acudiría a la gala. El actor, de 82 años, iba a ser presentador de uno de los premios junto a los actores Dave Bautista, Gal Gadot, Andrew Garfield, Samuel L. Jackson, Margaret Qualley, Alba Rohrwacher, Rachel Zegler y la nominada Zoe Saldaña...pero, no pudo cumplirlo.

Harrison Ford era diagnosticado de herpes zóster. De esta manera, el intérprete renunciaba a presentar la gala y ya se encontraría recuperándose en buen estado de salud, según ha informado 'Entertainment Weekly'. Según un centro médico, el herpes zóster es «una infección viral que causa una erupción dolorosa» en la piel y que se manifiesta clínicamente como una varicela que no supone un grave problema de salud, aunque existe una posible complicación en pacientes mayores de 50 años. Con dolor, picor y sensación de quemazón, la dolencia tratada con medicamentos puede desaparecer en varias semanas.

«Los territorios que más frecuentemente se afectan son el tronco, el muslo o la región ocular. Esta última presenta una mayor gravedad al existir el riesgo de formación de úlceras corneales que conduzcan a la ceguera. En ocasiones, tras el episodio de herpes zoster puede persistir un dolor residual en esa localización que permanece durante días, meses e incluso años, denominándose neuralgia postherpética. Esto sucede con mayor frecuencia en individuos cuya edad sobrepasa los 50 años», apunta una clínica.

En el presente, la edad para Harrison Ford no es ningún impedimento por el que piense alejarse de la gran y la pequeña pantalla. Más activo que nunca con varios proyectos en el horizonte, la jubilación ahora no es una opción pues goza de muy buena salud, según declaró en una entrevista a 'People'. En los últimos meses, sólo se le ha conocido a Ford un diagnóstico de estrés personal tras el incendio que amenazó su residencia de California en enero. En septiembre del año pasado, las redes sociales se emocionaron al ver los efectos de la edad en Ford cuando necesitó agarrarse las manos mientras firmaba en un acto que le homenajeó, pero quedaba claro que para sus fans seguía siendo el mismo Harrison que les conquistó con sus míticos papeles en el cine. «Amo la vida que he llevado y a las personas con las que he tenido el honor de trabajar. Este negocio es de colaboración, nadie lo hace solo», aseguraba sobre la profesión de la que retirarse no entra en sus planes.