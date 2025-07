Hiba Abouk evita opinar sobre la ruptura entre Escassi y Sheila Casas

El Norte Viernes, 18 de julio 2025, 13:26 Comenta Compartir

Hiba Abouk presume de amistad con Pelayo Díaz y muestra seriedad absoluta al preguntarle por Escassi

La buena relación que ha mantenido Pelayo Díaz con Álvaro Muñoz Escassi durante su paso por 'Superivientes' parece que no ha afectado a su relación con Hiba Abouk.

Hace un año no se hablaba de otra cosa que de las imágenes que vieron la luz de Hiba y Escassi en las playas de Túnez, donde se podía ver una actitud cariñosa entre ambos. Nunca confirmaron una relación, pero lo cierto es que se estuvieron viendo un tiempo. La actriz nunca habló de lo que había vivido con él, por lo que no se sabe si tiene el mismo pensamiento que María José Suárez, Sonia Ferrer y el resto de sus exparejas... pero parece que no tiene un mal recuerdo de él porque no le ha molestado que su amigo se haya llevado bien con él.

Hiba y Pelayo han disfrutado de una comida juntos este jueves, 17 de Madrid, en un conocido restaurante de la capital madrileña. Tras la velada, la actriz ha sido preguntada por la sorprendente ruptura entre Escassi y Sheila Casas, pero... con el rostro muy serio y sin articular palabra, ha preferido mantenerse al margen de la polémica.

