Gerard Piqué se posiciona en la guerra de audiencias entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero'

Desde la llegada de David Broncano a La 1 de TVE, las audiencias del prime time han estado más reñidas que nunca. Si en los últimos meses de 2024 'La Revuelta' fue el programa más visto, en el primer mes de 2025 ha sido Pablo Motos, con 'El Hormiguero', el que se ha llevado el gato al agua.

Desde hace un tiempo son muchos los rostros que no han dudado en dar su sincera opinión sobre esta guerra de audiencias. También lo han hecho algunos de los invitados que han pasado por ambos formatos, aunque no todos se han atrevido a mojarse sobre cuál de los dos prefieren. El que sí lo ha hecho sin reparo ha sido Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona y de la Selección y creador de la Kings League, que conoce muy bien ambas dinámicas. El que fuera campeón del mundo con España en 2010 acudió hace unos días al primer episodio de 'Bajo los Palos', el nuevo pódcast de su amigo y excompañero Iker Casillas, donde habló, entre otros temas, de la situación del fútbol actual y la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona.

Piqué se moja

Allí, el exportero de los blancos no dudó en recordar su amistad, pero también quiso sacarle los colores al defensa culé con otro tipo de cuestiones más arriesgadas. Una de ellas, a colación de estos dos espacios televisivos a los que ha acudido en más de una ocasión: «¿Eres más de 'El Hormiguero' o de 'La Revuelta'?», le preguntaba el de Móstoles al central catalán a punto de finalizar la entrevista.

«Ufff... Mira, es que... ¿Sabes el problema, que lo comenté también el otro día cuando fui a 'La Revuelta'? Que dices una cosa o la otra y eres más de izquierdas o de derechas. Me toca mucho los cojones», reconocía el exjugador, asegurando que posicionarse en temas polémicos puede servir para que te etiqueten de algo que no eres. «Hablas de inmigración, de impuestos, de feminismo o de cualquier tema que está a la orden del día, haces un comentario en el cual se rige según el sentido común y ya te encasillan», sentenciaba Piqué.

A pesar de esta reflexión, la expareja de Shakira acababa mojándose en torno a la cuestión planteada: «¿Mi experiencia a título personal? Me lo he pasado mejor en 'La Revuelta', por el tipo de programa, por mil historias», aseguraba el profesional del fútbol.

Una afirmación que el propio Gerard Piqué trataba de matizar, señalando que también le tenía un cariño especial al programa de Antena 3, al que tenía pensado seguir acudiendo siempre que le llamaran: «¿'El Hormiguero'? Es un programa que me lo paso también muy bien, que he ido varias veces y que seguiré yendo», reconocía este. El ex de los azulgranas recordaba una vez más que era su opinión «a título personal» por su experiencia «de ir allí y de hablar de temas».

«La entrevista con Broncano es más distendida, en 'El Hormiguero' a veces te hacen hacer pruebas, salen las hormiguitas estas…», justificaba de nuevo el excentral de la Roja. «A mí me gusta un poco más el de 'La Revuelta', porque me divierto un poco más. Pero que no tiene nada que ver con posicionarse y en si creo una cosa o la otra», concluyó el catalán.