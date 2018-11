Gala 9 de OT 2018: El 'coñazo' de Mónica Naranjo, el pezón de María y la espantada de C. Tangana Actuación grupal de la Gala 9 de Operación Triunfo 2018. / RTVE Miki canta 'Una lluna a l'aigua', la primera actuación en catalán de la historia del programa LAURA ASEGURADO MATA Valladolid Jueves, 22 noviembre 2018, 11:58

Ninguna gala de Operación Triunfo pasa desapercibida. Todas dan de que hablar, y la de anoche, la número nueve, no fue para menos. La polémica estaba servida antes, incluso, de que comenzara el programa. Mónica Naranjo, la que fuera miembro del jurado de OT 2017, no dudó en tachar de «coñazo» el programa. Así, sin medias tintas.

Un año después de su participación en el talent musical, la artista de Figueres arremetió contra los concursantes de esta edición en una entrevista para la revista Lectura. En ella sostiene que el formato de OT «es muy rancio y nadie está contento nunca», al tiempo que acusó a los concursantes de no saber lo que implica ser artista. «Hay una cosa que es impepinable, si tú quieres ser artista tienes que preparte, un trabajo como este necesita disciplina y sacrificio, que los chavales desconocen. Cuando intentas implicar eso en una valoración, la gente no lo entiende», dijo.

Las declaraciones de la cantante no sentaron bien en la Academia. Manu Guix, director musical del talent, tachó de machista a Mónica Naranja por emplear la palabra «coñazo». «Decir que algo es un coñazo es machismo @monicanaranjo! Yo lo he aprendido tarde, pero lo he aprendido. Puedes decir que es un tostón y quedas mejor!», escribía el compositor en su cuenta de Twitter.

Decir que algo es un coñazo es machismo @monicanaranjo! Yo lo he aprendido tarde, pero lo he aprendido. Puedes decir que es un tostón y quedas mejor! 😘 https://t.co/FebcrpkraR — Manu Guix (@ManuGuix) 21 de noviembre de 2018

El cachondeo tras el dardo feminista que lanzó Manu no tardó en llegar, y desencadenó una serie de respuestas dignas de mencionar:

Mire, desde el gremio de panaderos que represento he de decirle que si algo es pesado o latoso llamarlo "tostón" es un insulto. Somos nosotros los que hacemos el pan para esos tostones y es una falta de respeto, es preferible usar la expresión "dar la tabarra", quedas mejor.

😘 — Profeta Baruc 💿🍕 (@Profeta_Baruc) 21 de noviembre de 2018

Perdone usted, pero desde la Comunidad Foral de Tabarra nos sentimos también ofendidos. Sería preferible la expresión "Dar la murga" — Federicci  (@ffursua) 21 de noviembre de 2018

Perdone usted también, pero desde la Asociación Española de Murga nos sentimos profundamente ofendidos con esa expresión. Sería preferible "Dar la chapa" — Timmy o'toole (@EldeMastodon) 21 de noviembre de 2018

Perdonenme los tres, pero desde la Asociación Feminista Española, sois los tres unos subnormales riendoos de algo q contribuye a oprimir a la mujer. — Mario Palacios (@ssiftage) 21 de noviembre de 2018

Por favor no uses el término"subnormal" para insultar. — Profeta Baruc 💿🍕 (@Profeta_Baruc) 21 de noviembre de 2018

Polémicas a parte, el show «must go on!». Y así, las Spice Girls -los nueve concursantes- aterrizaron en el plató de Operación Triunfo para cantar 'Spice up your life' y dar inicio a la que sería la última gala de Marilia al ser elegida para abandonar la Academia.

El 'momentazo' de la noche, como señaló Aana Torroja, llegó con la actuación de Miki. Su 'Una lluna a l'aigua' de Txarango, la primera canción en catalán de la historia de OT, invitaba a la fiesta, al buen rollo. Una actuación que le dio la inmunidad al ser elegido favorito de la noche. Aunque para momentazo... el de María. Cuando terminó la gala y los concursantes salieron hacia los coches para dirigrse al caht, María no dudó en subirse la camiseta y enseñar un pecho. Lo que no sabía, es que se estaba emitiendo en directo en el canal 24 horas.

«No lo he hecho aposta. Es que pensaba que no iba a salir porque como luego editan cosas...», se lamentaba María en el chat de después de la gala. «Pues estabas en directo, pero son unas tetas, no es para tanto», sentenciaba Noemí Garela.

Pero estos no fueron los únicos platos fuertes de la noche. Volviendo a la gala, el protagonista, al menos en redes sociales, fue C. Tangana. El cantante madrileño acudía al plató de Operación Triunfo como invitado para presentar su nuevo lanzamiento. Subió al escenario, cantó su nuevo bolero -sin faltar el vaso de whisky en la mano-, y se marchó. Lo hizo sin despedirse, sin avisar. Y a Roberto Leal... con la palabra en la boca.

Ante tal estampida, el presentador no dudó en pronunciarse: «Se nos va emocionado C. Tangana igual que estamos nosotros emocionados de que haya venido a Operación Triunfo... ¡Hasta luego Maricarmen!».

C. Tangana se quedó con ganas de más y volvió a sembrar la polémica en su perfil de Instagram subiendo un vídeo riéndose a carcajada limpia nada más terminar su actuación en Operación Triunfo.