Gabriela Guillén no se sorprende de la deuda que Bertín Osborne tiene con Hacienda La paraguaya ha restado importancia al asunto y ha subrayado que no se involucra en los temas económicos del presentador

El Norte Jueves, 3 de julio 2025, 12:49 Comenta Compartir

Bertín Osborne ha pasado a formar parte de la lista de morosos de Hacienda, reflejando los problemas fiscales que atraviesa actualmente. Ante esta situación, Gabriela Guillén, expareja del cantante, ha reaccionado con naturalidad a la noticia de que el artista figure en la lista de morosos. «A ver, no me sorprende. O sea, no me sorprende si es que ya veníais diciendo cosas así. O sea, yo no sé por qué también eso sorprende a gente», ha declarado la paraguaya, restando importancia al asunto y subrayando que no se involucra en los temas económicos del presentador.

«Bueno, mira, yo no te puedo dar más datos, porque no lo sé. No hablo de eso con él, así que no te puedo decir más nada. Estoy tranquila con lo mío, que, bueno, ya bastante tengo. Así que yo me preocupo por mis finanzas, no me preocupo por los demás», ha comentado sin sorpresa ninguna.

Sobre los rumores acerca de una posible ruina económica o cierre de negocios por parte de ella, la empresaria reacciona con ironía: «¿Ah, sí? ¿En serio? Pues es que todo el mundo cierra ahora, pero es verano. Yo iba a cerrar también unos días en agosto, pero gracias a Dios, ¿no? O sea, estamos como... creo que la mayoría de los empresarios, ¿no?, que está tocando muy duro, sí, es que... de verdad no voy a entrar en política, pero sí que tenemos bastante en contra, muchas cosas, pero bueno, cerrar no».

En cuanto a la manutención de su hijo en común, Gabriela es tajante: «Bueno, cada uno tiene sus responsabilidades. Tenga o no tenga las deudas, las tiene que cumplir. O sea, eso ya es independientemente de lo que él tenga. Yo también tengo problemas, con lo cual también hago frente y, bueno...».