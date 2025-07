Frank Cuesta deja Tailandia para iniciar un nuevo proyecto en Australia

El Norte Jueves, 3 de julio 2025, 18:19 Comenta Compartir

Frank Cuesta ha puesto rumbo a Australia tras abandonar Tailandia y dar por finalizado uno de los capítulos más complicados de su vida y abrir otro cargado de nuevos retos, aunque insiste en que su marcha no es definitiva.

Cuesta, que en los últimos años ha lidiado con varias causas judiciales en Tailandia, entre ellas una por la posesión ilegal de nutrias exóticas y protegidas, ha conseguido zanjar la mayoría de sus problemas con la justicia local. La última acusación se resolvió con una multa de unos 800 euros, unos 29.000 bahts tailandeses, evitando la cárcel. «No ha habido cárcel ni ninguna sentencia negativa en ese sentido. El juez ha sido muy correcto, me ha dejado muy tranquilo», explicó el propio Frank en uno de sus vídeos de YouTube tras comparecer ante el tribunal.

El youtuber no ha querido perder tiempo y ha tomado un avión con destino a Australia. Allí ha confirmado que empezará a dar forma a un proyecto que lleva tiempo planeando y que, como no podía ser de otra forma, estará centrado en la protección de animales. «He aprovechado que he quedado libre de todos los cargos, he cogido un avión y me he venido para acá para ya ir iniciando ese proyecto. Tiene que ver con animales, con protección y es muy chulo», adelantó a través de sus redes sociales.

El aventurero ha querido aclarar que no hay una mudanza definitiva y que su Santuario Libertad, el refugio de animales que fundó y que se ha convertido en uno de sus grandes legados, seguirá siendo su casa. «Sé que se ha montado lío en las redes sociales, donde han dicho que no voy a volver, pero sí que lo voy a hacer. Tailandia es mi casa y el Santuario es mi hogar. Que no me voy a ningún sitio», sentenció en otro de sus vídeos, intentando frenar los rumores.

El objetivo de Frank es repartir su tiempo entre Oceanía y Asia. Según ha explicado, viajará a Australia varias veces al año para avanzar en este nuevo plan que todavía mantiene en secreto. Mientras tanto, seguirá volcando esfuerzos en enseñar al mundo la riqueza natural de Tailandia. Para ello, tiene previsto reactivar su canal de YouTube en inglés bajo el nombre de Wild Frank, con el que mostrará rutas y parques nacionales del país a todos aquellos que quieran adentrarse en la fauna local.

Este cambio de rumbo llega después de un año especialmente turbulento en su vida personal. La tensión con su exmujer, Yuyee, ha vuelto a ocupar titulares tras unas duras declaraciones que ella misma ha publicado en redes sociales. Sin mencionar directamente a Cuesta, Yuyee denunciaba haber sido víctima de una campaña de acoso y manipulación: «¡Ya he tenido suficiente! Durante demasiado tiempo, he soportado el acoso y ataques de un grupo de personas lideradas por dos individuos que se han esforzado en crear contenidos falsos, editar vídeos, distorsionar la realidad y transmitir en vivo para difundir el odio hacia mí». Frank, de momento, ha preferido mantenerse al margen y no responder públicamente.

En paralelo a este nuevo proyecto, Cuesta tiene también un pie puesto en España. El naturalista reveló que lleva meses recibiendo invitaciones para acudir a 'El Hormiguero', pero hasta ahora no ha podido cuadrar agendas. «Llevan meses invitándome y no he podido ir. Tengo un proyecto con mis hijos para hacer una serie y vamos a viajar a diferentes países», desveló recientemente en su canal de YouTube.