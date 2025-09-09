Coto Matamoros vuelve a la carga y reconoce que se sigue drogando
Reaparece en un pódcast en el que ha hecho un amplio repaso a su vida
Martes, 9 de septiembre 2025, 12:31
No ha sido en ningún medio de comunicación y ni siquiera un periodista ha podido entrevistarlo. Coto Matamoros ha querido 'regresar', pero lo ha hecho en un pódcast para hablar del pasado y del presente de su vida.
El conflictivo extertuliano no se ha mordido la lengua y ha recordado algunos pasajes de su vida con todo lujo de detalle. Así, a sus 68 años, ha hablado sobre sus adicciones, asegurando que empezó a consumir estupefacientes con solo 15 años. «Directamente con heroína. Todo el dinero que tenía me lo gastaba en heroína. No comía», ha dicho en el pódcast Worldcast, presentado por Pedro Buerbaum.
Después, esa adicción la sustituyó por cocaína, indicando que, a día de hoy, su relación con las drogas es «amistoso». «Las drogas son elementos neutros. Nunca me han pegado ni insultado. Respeto la libertad individual de quien decida drogarse, aunque no se lo recomiendo a nadie», ha asegurado.
También ha sostenido que sigue consumiendo: «No dejo nada. La vida es una actitud. Hay riesgo, claro, pero sin experimentar la vida es un coñazo».
En cuanto a la relación con su Hermano, el colaborador Kiko Matamoros, del que dice que tiene un «trastorno psicológico serio. Uno odia al otro y no sabes por qué. En la familia se fomenta esa competición. Siempre hay uno que gana y otro que pierde. La envidia realmente lo que desea es tu muerte, tu destrucción. Los envidiosos siguen envidiando incluso después de muertos», ha dejado caer.
