Christian Gálvez, en una imagen de archivo. Europa Press

Christian Gálvez ficha por Telemadrid, después de 20 años en Mediaset

El presentador conducirá un programa contra la soledad no deseada

El Norte

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:02

'La Tarde en Telemadrid' será el nuevo espacio producido por Catorce Comunicación y presentado por Christian Gálvez que combinará entrevistas, reportajes, testimonios y la participación activa del público, con un estilo visual «actual y dinámico».

Christian Gálvez, después de 20 años en Mediaset, ha dado un giro drástico y conducirá este nuevo 'talk-show' en Telemadrid. Según recoge la cadena en un comunicado, responde a que la soledad no deseada «se ha convertido en uno de los grandes retos sociales», especialmente entre las generaciones más mayores. En la Comunidad de Madrid, el 21,5 % de la población reconoce vivir esta situación.

En cada emisión, el espectador se encontrará con una variedad de contenidos. Habrá relatos «de todo tipo», incluidos los de amor narrados en primera persona, tanto de ciudadanos anónimos como de rostros conocidos, que aportarán «emoción al plató». «No faltarán tampoco sorpresas para el público, como cambios de imagen o dinámicas en directo», destaca.

El servicio público también vendrá a través de una ventana de orientación práctica con consejos de seguridad, salud, bienestar y economía doméstica, de la mano de profesionales. 'La Tarde' será además un escaparate de la «riqueza cultural» de Madrid, con recomendaciones de teatro, música, fiestas populares y propuestas gastronómicas accesibles para todos.

«Crecimiento profesional»

El presentador mostoleño Christian Gálvez se incorpora a Telemadrid con el «entusiasmo» que le genera un proyecto que representa para él «una oportunidad única de crecimiento profesional». «Hasta ahora, mi trayectoria ha estado vinculada al entretenimiento y los concursos, pero este magazine me permite explorar una faceta distinta: la de comunicar lo que ocurre cada día, con sensibilidad, criterio y vocación de servicio», ha destacado.

«Después de muchos años en Mediaset, ha añadido Gálvez, iniciar esta nueva etapa en Telemadrid es mucho más que un cambio de cadena: es un salto hacia un formato que me reta, me entusiasma y me permite conectar con la realidad de mi ciudad desde otro lugar. Este magazine diario no solo me ofrece la posibilidad de comunicar, sino también de escuchar, compartir y acompañar. Como madrileño, me emociona formar parte de una televisión que se preocupa por lo que pasa aquí, por lo que nos afecta y nos une».

