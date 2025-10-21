Carla Bruni se despide de Nicolas Sarkozy antes de que el expresidente francés entre en prisión La cantante le ha dedicado una publicación en Instagram con un vídeo y una canción suya

Carla Bruni y Nicolas Sarkozy iniciaron su relación noviembre de 2007, convirtiéndose en una pareja estable durante casi dos décadas de duración hasta la fecha. Ahora, en los momentos más difíciles para el expresidente francés, la cantante ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram para despedirse de él antes de su ingreso en prisión este martes tras su condena a cinco años por la financiación de Gadafi en su campaña presidencial en 2007.

La también actriz ha publicado un vídeo con varias fotografías familiares en las que aparecen Sarkozy y ella, entre otros, con una canción de la propia Bruni de fondo: 'Les séparés' ('Los separados', en español). «¿Cómo lo harán los separados cuando sus días estén contados? ¿Cómo se dormirán sin que se mezclen sus suspiros? ¿Cómo lo harán los separados contra el dolor de la ausencia, contra el aburrimiento y el silencio que los desgarra como papel?», dice la letra de la canción.

Apenas un día después de esta tierna despedida, la exmodelo compartió una fotografía de la hija que tiene en común con el expresidente para felicitar el cumpleaños a la joven y acompañaba la imagen de un texto con alusiones a la entrada en prisión de Sarkozy.

«Feliz cumpleaños a la hija más maravillosa. Esta vez no es un cumpleaños fácil, pero eres tan fuerte y valiente. Gracias por existir, mi amor. Es un placer ser tu madre», escribía la cantante en su cuenta de la red social, un par de días antes de que su marido y padre de la menor ingrese en la cárcel.