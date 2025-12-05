El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Calvin Klein, de 81 años, con su pareja, Kevin Baker, en una imagen de archivo. TVE

Calvin Klein acaba desorientado, mientras su pareja, 46 años menor que él, le ignora

Joaquín Prat presentador de 'El tiempo justo' ha mostrado su indignación por la actitud de la pareja del diseñador

El Norte

Viernes, 5 de diciembre 2025, 17:44

Comenta

Calvin Klein, de 81 años, en un momento de evidente desorientación mientras acudía con su pareja, Kevin Baker, a la presentación de un libro en Nueva York. La escena ha sido recogido por las cámaras y como era de esperar las imágenes ya las ha visto medio mundo.

En el vídeo, Klein aparece deslumbrado por los focos, pierde momentáneamente el equilibrio y se tambalea ante la mirada atónita de los presentes. Sus ojos reflejan desconcierto y un visible malestar físico. En ese instante, mientras busca apoyo, alarga la mano hacia su pareja… pero Kevin Baker ya no está a su lado.

El modelo, 46 años menor que el diseñador, accede al local sin mirar atrás, impasible ante la situación e ignorando a su pareja. Con las manos en los bolsillos y sin detenerse, continúa su camino como si nada ocurriera, dejando a Klein solo, intentando mantenerse en pie agarrado desesperadamente a la puerta. Finalmente, un miembro de seguridad interviene y lo ayuda a estabilizarse.

Críticas

La escena ha generado cientos de comentarios de indignación. «Si mi pareja flaquea andando, voy a ayudarle», afirmaba un colaborador. Por su parte, Joaquín Prat ha confesado lo que siente al ver las imágenes, visiblemente enfadado: «Lamentable que no te ocupes de tu pareja si está delicado, ebrio o simplemente pasando un mal rato». Muchos señalan también la diferencia de edad y la falta de empatía mostrada en un momento crítico.

Además, el presentador ha continuado: «lamentable que entres tú antes que un señor que tiene 47 años más que tú. Eso para empezar. Primero entra el señor y después entras tú. Por una cuestión de mera educación», recalcaba.

Su relación ha estado rodeada de titulares desde el inicio, cuando Baker era un joven modelo poco conocido, con trabajos previos en cine para adultos, una trayectoria similar a la de Nick Gruber, la primera pareja masculina que se le conoció al magnate de la moda. Desde que Klein vendió su empresa por 400 millones de dólares, la pareja ha disfrutado de una vida cómoda alejada del foco mediático… hasta ahora.

