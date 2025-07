Borja, el ganador de 'Supervivientes' recupera los kilos perdidos en el reality

El Norte Viernes, 18 de julio 2025, 12:48 Comenta Compartir

Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025' ha compartido en sus redes sociales las secuelas físicas que aún arrastra de su experiencia extrema en Honduras. Después de meses, pasando hambre y frío junto con la dureza del concurso, ha retomado su faceta como influencer revelando el efecto rebote que ha sufrido su cuerpo.

«Yo sé cuántos kilos pesaba antes de ir, cuántos pesaba al volver, pero no sé cuántos kilos peso ahora. Hoy que empiezo el gimnasio, voy a verlo y te lo muestro todo. Chan Chan…», adelanta el vencedor del concurso de Mediaset a través de un vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

Tras pasar por la báscula, Borja señala: «Os voy a enseñar cuál es mi estado actual, después de cuatro meses sin entrenar, habiendo pasado por Supervivientes, habiendo pasado al salir la mayor ansiedad por comer de mi vida, que cada hora tenía hambre, no podía parar de comer. Vamos a ver si el efecto rebote es verdad o no. Solo deciros que llegué a Honduras pesando 80 kilos, salí pesando 67, perdí 13 kilos, y ahora peso 84. He cogido 17 kilos, y no de músculo», revela el valenciano, asegurando que nunca se había visto con esa barriga.

«Me encanta entrenar, me encanta hacer deporte. Entre que se me ha ido de las manos la comida y que he ido dejando el deporte a un lado…», incide en el mismo vídeo.

Por último Borja, está confiado en poder recuperarse físicamente: «No me preocupa porque soy una persona superdisciplinada, muy constante y encima estoy motivado. Sé que me lo voy a quitar en nada».

Temas

Supervivientes

Honduras