Bertín Osborne destroza con sus palabras a Gabriela Guillén

Bertín Osborne ha reaparecido en la multitudinaria fiesta con la que Mó de Multiópticas ha dado el pistoletazo de salida al verano en su ya icónica 'Casa Mó Solesea'. Una cita a la que también han acudido rostros conocidos como Ana Obregón, Manuel Carrasco, Paz Padilla, Anita Matamoros, Ágatha Ruiz de la Prada, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis, Laura Escanes, o Samantha Vallejo-Nágera, entre otros.

Aunque en un principio el presentador ha mostrado nuevamente su peor cara ante las cámaras y sin ocultar su fastidio ha pedido a los reporteros que le quitasen el micrófono de la cara, finalmente ha atentido a la prensa y ha dado la estacada definitiva a Gabriela asegurando que nunca la ha engañado y que desde el primer momento le dejó claro que a estas alturas de su vida no tiene «vocación de padre».

Además de responder a la paraguaya tras ponerle «un cero» como padre, Bertín se ha sincerado sobre cómo lleva la presión mediática y ha entonado el 'mea culpa' tras estallar ante las cámaras en más de una ocasión en los últimos meses, defendiendo que no tiene por qué hablar de su vida privada con alguien a quien no conoce a pesar de ser un personaje público.

El cantante refiriéndose a los periodistas de Chance ha comentado que «hay una cosa que no soporto en esta vida, es que me persigan. Y tengo 43 años en esta profesión, me han perseguido muchas veces, y ya no tengo idea de que me persigan. Si a mí me paráis y me preguntáis, normalmente soy educado. Pero cuando tengo empresas, no quiero mirar, que me persiguen todas las semanas, pues llega un momento que uno... Primero no tengo por qué hablar, o sea, ¿por qué? ¿Dónde está escrito que tenga que contaros algo? Entonces, primero eso, y después, si encima me persiguen, mucho menos».

Sobre el momento en el que se encuentra, Bertín dice que está fenomenal «con 15 kilos menos. No, estoy fenomenal. No ceno. Nada. Y además, muchos días no desayuno. No, mira, el cuerpo se acostumbra a todo. Y además esto es un tema de genes. Esto, nuestros antepasados comían una vez al día si encontraban comida. Entonces eso de comer cinco veces al día es una cosa que...».

En cuanto, a la posibilidad de que en un momento dado decida hablar sobre su relación con Gabriela, el cantante ha querido dejar claro que «no voy a hablar, no voy a hablar de nada que sea personal. ¿Por qué regla de tres tengo que hacerlo? Normalmente, además, estoy hablando con personas que me caen bien, yo respeto a todos. Y normalmente hablo con personas que no conozco, no sé quiénes son ni cómo se llaman. Si hay cosas personales que no las hablo ni con mis amigos, ¿por qué regla de tres voy a pararme en la calle y hablar con alguien, y menos si me persiguen? poneros en mi pellejo».

Los periodistas también le preguntan si ha vuelto a ver al niño, a lo que ha contestado que «No, ¿lo he visto una vez? Lo vi mucho antes del apagón. Estuve con él, me pareció precioso, encantador, cariñoso. Lo pasé fenomenal. Pero bueno, la vida es la que eso».

Sobre la afirmación de Gabriela de que eres un cero como padre, Bertín responde: «Bueno, porque yo... No sé por qué lo dice, francamente. Entre otras cosas porque yo no he hecho nunca nada que no le haya dicho que iba a hacer. Entonces yo, mucho antes de que lo tuviera, le dije que yo no tengo vocación de padre a estas alturas. Que además me parece una putada para un niño que pierda un padre cuando no haya hecho ni la mil y que la vengamos a hacer otra vez. No, o sea, es que no es mi momento. No es el momento de eso. Entonces yo ayudaré. Intentaré que le vaya bien, que vaya a colegios buenos. Todo eso lo haré y lo ayudaré. Yo no me voy a poner a cambiar pañales a estas alturas de mi vida porque ya ha pasado. Eso me pasó ya. Y no es una cosa nueva. Yo se lo dije. Se lo dije mucho antes de que el niño naciera. Entonces, pues hombre, si ella cree que es un cero, pues seré un cero. Si preguntas a mis hijas, probablemente te dirán otro».