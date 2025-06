Bárbara Rey publica sus memorias: violaciones, insultos y un arma de fuego

Joaquina Dueñas Lunes, 9 de junio 2025, 13:16 Comenta Compartir

Después de contarlo en varias entrevistas y de que su vida se haya convertido en una serie de televisión y en un documental, Bárbara Rey ha puesto negro sobre blanco su historia vital en un libro de más de 400 páginas, editado por Plaza & Janés, que sale a la venta este 12 de junio. La exvedette recoge algunos de los episodios más truculentos de su matrimonio con Ángel Cristo, que llegó a pagar a conocidos para que le informaran de todos los movimientos de su mujer cuando él no estaba. Una historia cargada de agresiones, violaciones, insultos y amenazas con arma de fuego. «Ángel apareció en mi habitación. Me forzó con violencia y, mientras abusaba de mí, me escupía y me apuntaba con el cañón de una pistola en la cabeza. Cuando terminó, me levanté tambaleándome y me dirigí al baño de la habitación, abatida, despreciada, humillada. Él se quedó sentado en la cama, sosteniendo el revólver mientras me lanzaba una avalancha de insultos: que no valía una mierda, que no tenía adónde ir…», recuerda.

Un devastador relato que contrasta con cómo se sintió durante su romance clandestino con el rey Juan Carlos. Un affaire que comenzó por la «insistencia tremenda» del monarca, según la versión de Bárbara, y que le hizo sentir «la elegida», a pesar de que cree que el padre de Felipe VI es más «de encapricharse» que de enamorarse.

La sombra de las demandas, como la que don Juan Carlos ha interpuesto contra Miguel Ángel Revilla, no parece achantar a la totanera, que no ha tenido empacho en decir: «No estaría mal que me demandase. Tendríamos más de qué hablar».