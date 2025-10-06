Las autoridades turcas cancelan el concierto de Robbie Williams en Estambul Esta decisión se debe a motivos de seguridad pública, después de que varias ONG y usuarios de las redes sociales hicieran campaña para la suspensión del evento

Robbie Williams ha anunciado que las autoridades de Estambul han suspendido su próximo concierto en la capital turca «por motivos de seguridad pública» después de que varias ONG turcas y usuarios de las redes sociales hicieran campaña para la cancelación del evento y protestaran contra su aparición: «Lamento muchísimo no poder actuar en Estambul la próxima semana», comenzó diciendo el artista a través de una publicación en redes sociales. «Las autoridades de la ciudad cancelaron el espectáculo, en interés de la seguridad pública», añadió el cantante británico.

«Lo último que quisiera hacer es poner en peligro la seguridad de mis fans: su seguridad es lo primero. Estábamos muy emocionados de tocar en Estambul por primera vez y elegimos deliberadamente la ciudad como el espectáculo final de la gira BRITPOP. Terminar esta serie épica de fechas frente a mis fans turcos fue mi sueño, dadas las estrechas conexiones que mi familia tiene con este maravilloso país», dijo en referencia a la ascendencia turca de su mujer Ayda Field. «A todos los que en Estambul querían unirse a los 1,2 millones de personas que han compartido este fenomenal tour con nosotros este año, lo siento profundamente», sentenció. «Estábamos esperando con muchas ganas este espectáculo, pero la decisión de cancelarlo estaba fuera de nuestro control», concluyó.

El concierto del 7 de octubre en Atakoy Marina estaba programado para coincidir con el segundo aniversario del ataque de Hamás contra comunidades del sur de Israel que desencadenó la ofensiva militar israelí en Gaza.