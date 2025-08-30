Asesinan en México a la influencer Esmeralda Ferrer y a su familia Los cuerpos fueron hallados en una furgoneta

La Fiscalía del Estado de Jalisco confirmó este 28 de agosto el asesinato de la creadora de contenido Esmeralda Ferrer, conocida en TikTok como Esmeralda FG, junto a su esposo y sus dos hijos menores de edad. Los cuerpos fueron localizados el pasado 22 de agosto dentro de una camioneta abandonada en la colonia San Andrés, en Guadalajara.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la familia fue encontrada en el interior de una camioneta Ford Ranger gris estacionada en un taller mecánico de la zona. Peritos localizaron en el lugar huellas de sangre e indicios balísticos, lo que apunta a que el ataque ocurrió dentro del inmueble. La principal hipótesis de la Fiscalía es que el crimen estaba dirigido contra el esposo de la influencer, dedicado a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán. Hasta ahora, no se han determinado vínculos con la actividad en redes sociales de la víctima.

Detenciones

Tras el hallazgo, tres hombres -trabajadores del taller mecánico- fueron detenidos, pero liberados días después por falta de pruebas. Uno de ellos, identificado como Héctor Manuel Valdivia Martínez, fue secuestrado junto con dos familiares a la salida de la Fiscalía, según informaron medios locales. Otro de los implicados, apodado El Chino, logró escapar del lugar.

Quién era Esmeralda Ferrer

Esmeralda Ferrer, de 32 años y originaria de Michoacán, acumulaba más de 20.000 seguidores en TikTok, donde compartía videos de viajes, moda y estilo de vida. Su contenido, enmarcado en la estética conocida como buchona, incluía música de narcocorridos y frases polémicas que en ocasiones generaron críticas.

La noticia provocó una oleada de mensajes en redes sociales, entre condolencias y comentarios críticos hacia el estilo de vida que mostraba la influencer. «QEPD, nadie merece ese final», escribieron algunos usuarios, mientras otros cuestionaron las aparentes referencias a entornos relacionados con el narcotráfico.

Las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación y se espera que los análisis forenses, entre ellos pruebas de ADN, confirmen plenamente la identidad de las víctimas. Hasta el momento no hay personas formalmente imputadas por el crimen.

