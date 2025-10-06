Antonia San Juan publica en redes una foto sin filtros durante su tratamiento de cáncer La actriz ha comentado: «Todo este tiempo he estado en una especie de niebla mental e intentando adaptar y adaptarme a las nuevas circunstancias»

Antonia San Juan ha publicado en sus redes sociales una fotografía sin filtros en la que muestra los efectos de la quimioterapia, transmitiendo una entereza que ha emocionado a sus miles de seguidores.

A sus 64 años, la popular intérprete ha comenzado a librar una batalla contra el cáncer de garganta que padece, y lo está haciendo con un coraje extraordinario y conmovedor. También con naturalidad y sin ningún tipo de vergüenza, como ella misma ha confesado.

En estos días, Antonia San Juan ha ido contando cómo está siendo su evolución en las redes sociales, actualizando cada poco su estado de salud y cómo se encuentra, tanto en el aspecto físico como en el mental. Lleva un mes de tratamiento y le está siendo imposible compatibilizarlo con su trabajo, aunque se encuentra fuerte.

«Cariño: está y estará», decía en una reciente entrevista en el 'Late Xou' de Marc Giró. Y ahora ha querido compartir una imagen de lo más valiente y auténtica mostrando los cambios que está experimentando en su cuerpo. El primero de ellos, como es habitual, es la caída del cabello.

Hasta ahora, Antonia San Juan había aparecido con un pañuelo tapando su pelo y en un vídeo reciente habló de lo normal que es en estos días llevar peluca. Ahora ha apostado por mostrar su cabello y lo ha hecho con total naturalidad y empatía con quienes están pasando por lo mismo que ella. «Soy feliz, porque puedo mirar hacia adentro y no sentir vergüenza de lo que encuentro...», ha asegurado junto a la imagen para cosechar miles de aplausos y comentarios de admiración y ánimo de sus seguidores.

En este tiempo, Antonia San Juan ha hablado de lo que es convivir con el cáncer y su tratamiento. Lo está haciendo sin ninguna condescendencia ni trauma, completamente alejada del dolor y la culpa. «No soy de las que piensan que por qué a mí. Me pasa a mí, pero como le pasa a todo el mundo. Mírame, habiéndome cuidado toda la vida, sin haber fumado ni tomado nada nunca, y enferma», ha dicho con total normalidad y sin queja ni rencor.

Ella es incorruptible, como ha demostrado en su último mensaje. «Hoy alguien me escribió que le parecía que algo tan sagrado como la salud yo la vendiera. Nunca he vendido nada... Por supuesto, no le respondí; solo bloqueo y nada más. Me quedo con la gente que entiende que es un acto solidario para acompañar, en el camino de la enfermedad», ha contado en sus redes sociales.

Antonia San Juan supo hace justo un mes que padecía cáncer. «Todo este tiempo he estado en una especie de niebla mental e intentando adaptar y adaptarme a las nuevas circunstancias. He tenido miedo a perder el deseo. Hoy eché de menos, los camerinos, las tablas negras y rayadas de palabras, la excitación y el respeto, de salir al escenario para entrar en comunión con el público. Hoy he sabido, además por otras cuestiones más personales, que voy a seguir. El teatro, mi teatro, mi amor, mi vida, mi lugar; el lugar», ha contado.