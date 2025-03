Ángela y Johanna Murcia, las murcianas que han puesto voz a la canción de 'La Isla de las Tentaciones' El dúo no dudado en elegir como momentos favoritos del reality, aquellos en los que «Montaya hablaba y hablaba y hablaba y Sandra o bien se ponía muy seria, o se contenía para no reírse»

El Norte Miércoles, 19 de marzo 2025, 13:36 Comenta Compartir

Las murcianas Ángela y Johanna Murcia comenzaron su carrera musical con nueve años en concursos como 'Ven a Cantar' o 'Veo Veo', y a los quince llegaron a ser semifinalistas en 'Tú Sí Que Vales', un punto de inflexión en su carrera que las llevó a crear el proyecto Simétrica y debutar con su primer single, 'Ayer', en 2016. Después llegaron 'Viento a mi favor', 'Un baile a dos' y 'Ya no lloro', que formó parte de la banda sonora del programa 'First Dates' en Cuatro. También fueron elegidas por Pablo Motos para aparecer en 'El Hormiguero' junto a Gloria Gaynor, y ahora confirman su trayectoria ascendente con 'Cora en off', un single catapultado por su aparición en el reality que está pulverizando récords de audiencia, 'La Isla de las Tentaciones'.

La fama que les está llegando de lleno, ha provocado que ya les pidan fotos o autógrafos cuando van por la calle, algo que «nos encanta. Es algo bonito y de alguna manera es un gesto de admiración a nuestro trabajo. Eso es un regalo. Como fans que somos de otros artistas, cuando los vemos de cerca o podemos echarnos una foto, sentimos una felicidad inmensa, y pensar que otras personas pueden llegar a sentir eso por nosotras también...», apunta la pareja en una entrevista para ABC.

En cuanto, a cuál es el secreto del éxito de Simétrica, Ángela y Johanna coinciden: «Creemos que mostrar lo que somos, sin tratar de aparentar, es lo que más nos caracteriza. Eso sumado a la pasión que nos mueve por la música, que nos hace trabajar muchísimo y ser perseverantes, es lo que nos ha traído hasta aquí. Aún queda mucho camino, pero sabemos que solo así podremos seguir escalando. La industria de la música es un entresijo de un millón de frentes, no es solo cantar, también es imagen, es saber de quién te rodeas y en quién confías, es conocer a tu público y cuidarlo, es innovar y a la misma vez ser fiel a lo que uno es, y muchos etc, que te obligan a estar siempre en un estado de acción y alerta que no siempre es fácil de gestionar. Ese es un punto en el que siempre tendremos mucho que aprender. Además, desde que empezamos en esto, todo nos lo hemos guisado y nos lo hemos comido nosotras, como dice el refrán, y cuando tenemos que delegar algo en otras personas, tenemos que hacer un trabajo de convencernos de que, aunque no esté en nuestras manos, la cosa saldrá bien».

Respecto a sus referentes musicales, ellas siguem la trayectoria de «cualquier artista dentro del amplio abanico del pop, desde Michael Jackson hasta Vanesa Martín, pero en lo que ahora estamos trabajando, el pop electrónico, sentimos inspiración por artistas como Cher, Madonna, Abraham Mateo, Emilia, Karol G, Aitana, etc. Consumiendo música a nivel personal somos muy aleatorias, porque lo mismo nos pillas escuchando Efecto Pasillo o nos pillas con una playlist de canción española, o de los Hermanos Gutiérrez, una de pop de los 80, o al Ferxxo. ¡¡¡Nos gusta todo!!».

Sobre la locura que se ha vivido este año en La Isla de las Tentaciones, tienen claro que esta ha sido «la edición más loca con diferencia, la pobre tablet ha sufrido las consecuencias (risas). En todas las temporadas está «el personaje» (en el buen sentido) que monta el espectáculo y es el que le da el toque a la edición. Pero para esta, es como si hubieran querido tirar la casa por la ventana: más de uno ha querido escapar a la otra villa, más de uno ha tirado la tablet, más de uno ha golpeado el mobiliario… La intensidad de esta temporada ha sido de locos. Sin duda alguna, nuestros momentos favoritos eran en los que Montaya hablaba y hablaba y hablaba y Sandra o bien se ponía muy seria, o se contenía para no reírse. En cualquier caso, eran momentazos de mucha risa. ¡Que por cierto, aún tenemos que grabarnos el tik tok de la gambita!»

Montoya: ...«un tío gracioso»

En cuanto a su opinión sobre Montoya, no dudan en señalar que «nos cae genial, es muy gracioso, muy transparente y auténtico, y eso nos mola mucho, aunque siempre hemos comentado entre nosotras que a veces era demasiado impulsivo. Nos ha regalado momentos muy duros de ver, pero también otros muy divertidos. A ver, es un muchacho que se cuida y está a la vista, las cosas que son evidentes, ¡lo son! Pero somos más de morenos».

A pesar del éxito que están cosechando con su música, se quedaron fuera del Benidorm Fest, algo que ellas llevan con deportividad: «Sabemos que es difícil porque son muchísimas candidaturas las que se presentan. Este no es sólo un empujón para echarle aún más ganas y mucho trabajo, e intentarlo de nuevo el año que viene».

Respecto a sus plantes de futuro, ya «tenemos organizada una fiesta, literalmente, porque prometemos poner a todo el mundo a bailar con la música que traemos. Seguiremos en este «pico y pala» de mostrar lo que tenemos guardadito, mucha promo y conciertos durante el verano, y a final de 2025 aunar todo en un EP. Nuestros planes personales sin duda son disfrutar de todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestro entorno, eso que nos hace estar en la tierra, sentir que volvemos a casa, conectar y ser felices en ese equilibrio».