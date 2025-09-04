Andrés Burguera recuerda la muerte de su madre: «Murió con 33 kilos, consumida por cáncer de mama y pulmón» El hijo de Andrés Pajares ha asegurado que mantiene un vínculo cercano con sus hermanos

Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares y hermano de Mari Cielo Pajares, hablaba en directo con el programa 'Y ahora Sonsoles', un día después de que aparecieran unas fotografías suyas en las que aparecía con un aspecto muy distinto al que nos tenía acostumbrados. «Irreconocible», aseguraron desde el programa de Antena 3.

Andrés, durante su aparición en el programa apuntaba que «Estoy ya un poco gordo, cada uno hace lo que puede». Burguera ha asegurado que no ha estado desaparecido, pero que sí ha llevado una vida tranquila. «Con 58 años, me he cogido un plan de prejubilación en Iberia, donde trabajaba», ha desvelado.

Sobre lo que significa ser hijo de Andrés Pajares, Burguera ha confesado que su padre posee un auténtico don. «Es cómico hasta cuando se enfada. Te entra la risa. Los cómicos de España, que son muy buenos, tienen don», ha expresado.

Durante la entrevista, Andrés Burguera también ha recordado la dolorosa pérdida de su madre María del Carmen Burguera, quien falleció cuando tan solo tenía seis años. «Una madre es una madre. Murió con 33 kilos consumido por cáncer, de mama y luego de pulmón. Desgraciadamente, te deja marcado», ha reconocido.

También habló de su relación con el resto de sus hermanos, con quienes asegura mantener un vínculo cercano: «He tenido una familia peculiar. Chonchi y mi hermana me han apoyado», ha afirmado.