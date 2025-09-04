El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Andrés Burguera, en el programa 'Y ahora Sonsoles'. Antena 3

Andrés Burguera recuerda la muerte de su madre: «Murió con 33 kilos, consumida por cáncer de mama y pulmón»

El hijo de Andrés Pajares ha asegurado que mantiene un vínculo cercano con sus hermanos

El Norte

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:56

Andrés Burguera, hijo de Andrés Pajares y hermano de Mari Cielo Pajares, hablaba en directo con el programa 'Y ahora Sonsoles', un día después de que aparecieran unas fotografías suyas en las que aparecía con un aspecto muy distinto al que nos tenía acostumbrados. «Irreconocible», aseguraron desde el programa de Antena 3.

Andrés, durante su aparición en el programa apuntaba que «Estoy ya un poco gordo, cada uno hace lo que puede». Burguera ha asegurado que no ha estado desaparecido, pero que sí ha llevado una vida tranquila. «Con 58 años, me he cogido un plan de prejubilación en Iberia, donde trabajaba», ha desvelado.

Sobre lo que significa ser hijo de Andrés Pajares, Burguera ha confesado que su padre posee un auténtico don. «Es cómico hasta cuando se enfada. Te entra la risa. Los cómicos de España, que son muy buenos, tienen don», ha expresado.

Durante la entrevista, Andrés Burguera también ha recordado la dolorosa pérdida de su madre María del Carmen Burguera, quien falleció cuando tan solo tenía seis años. «Una madre es una madre. Murió con 33 kilos consumido por cáncer, de mama y luego de pulmón. Desgraciadamente, te deja marcado», ha reconocido.

También habló de su relación con el resto de sus hermanos, con quienes asegura mantener un vínculo cercano: «He tenido una familia peculiar. Chonchi y mi hermana me han apoyado», ha afirmado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  2. 2

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  3. 3

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  4. 4

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  6. 6 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  7. 7

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  8. 8 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  9. 9 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  10. 10

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Andrés Burguera recuerda la muerte de su madre: «Murió con 33 kilos, consumida por cáncer de mama y pulmón»

Andrés Burguera recuerda la muerte de su madre: «Murió con 33 kilos, consumida por cáncer de mama y pulmón»