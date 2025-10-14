Alberto San Juan, en 'La Revuelta': «Soy más machista que racista» El intérprete no se ha querido perder la segunda entrevista del programa, Ana Rivero, taquígrafa del Congreso de los Diputados, y ha estado presente durante toda la conversación

Espectacular entrada de Alberto San Juan en 'La Revuelta', descendiendo por el famoso tobogán instalado en el escenario, algo que ha cumplido por petición de su hijo de 12 años. El actor, que protagoniza junto a Mario Casas la película 'La cena', dirigida por Manuel Gómez Pereira y participada por RTVE, ha dejado palabras de alabanza para su compañero y una reflexión sobre las preguntas clásicas de David Broncano.

El intérprete se ha mostrado tan interesado por la segunda entrevistada del programa, Ana Rivero, taquígrafa del Congreso de los Diputados durante 50 años, que se ha «acumulado» en su conversación con Broncano.

Uno de los temas recurrentes a lo largo de la entrevista de Alberto San Juan ha sido su dilema con los calcetines. Vestido con un traje negro de raya diplomática, el actor ha reconocido que llevaba unos calcetines azul marino «que no pegan nada» porque eran los únicos de los que disponía cuando se ha levantado por la mañana en Salou, donde actuó la noche anterior. Mejor unos feos que llevar el pie desnudo, ha debido pensar después de ver cómo Mario Casas, su compañero de reparto en La cena, sufría unas rozaduras por no llevar calcetines. Del actor gallego ha asegurado que, aunque no se conocían hasta ahora, «hemos trabajado muy bien juntos, es prodigioso en muchos sentidos».

'Las preguntas clásicas'

No era la primera vez que Alberto San Juan no era la primera vez que acudía a 'La Revuelta' de ahí que sabía que tendría que responder a las preguntas clásicas. Quizá por ello el actor ha intervenido rápidamente para descartar la pregunta del dinero: «Nunca he entendido el interés (de) hablar de dinero en una sociedad dividida en clases…». Y, si bien la cuestión sexual la ha pasado por encima, reconociendo que hace «meses» que no mantiene relaciones, ha sido sobre la pregunta del machismo y el racismo sobre la que ha querido poner el foco, reconociendo que se considera «más machista que racista».

'La cena', participada por RTVE, es una comedia de enredos sobre los preparativos de un banquete para celebrar la victoria de Franco en la Guerra Civil, con el añadido de que todos los cocineros del hotel han sido encarcelados. Y, hablando del franquismo, Alberto San Juan no ha querido perderse la entrevista de David Broncano con Ana Rivero, que fue durante 50 años taquígrafa del Congreso de los Diputados y desarrolló los primeros años de su profesión durante el final de la dictadura.