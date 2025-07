Aitana, sobre su relación con Plex: «Es el mejor, estoy muy feliz con él»

El Norte Lunes, 28 de julio 2025, 17:08 Comenta Compartir

Aitana, a sus 26 años, vive uno de sus mejores momentos de su vida, tanto a nivel personal como profesional. La cantante está inmersa en una nueva gira y además el amor le sonríe. «Plex es el mejor, estoy muy feliz con él», ha asegurado en la revista 'Lecturas'.

En la entrevista Aitana recuerda la fiesta por su cumpleaños.«Fue muy bonito. Como no pude hacer el concierto en el Santiago Bernabéu, en vez de quedarme en mi casa llorando, aproveché que tenía ese finde libre y decidí montar una fiesta a lo grande, porque la verdad es que nunca lo he celebrado. Normalmente me limito a hacer una cena con mi familia, no voy a repetir esto cada año», ha comentado en 'Lecturas'.

Y por ahí apareció Plex: «Sí, estoy muy feliz, ¡ya lo habéis visto!». Y a la pregunta de su está en el mejor momento de tu vida, Aitana ha sido tan clara como escueta en la respuesta: «Yo creo que sí». Porque, en su opinión, su actual pareja «es el mejor».

Insomnio

Aitana ya está metida de lleno en el trabajo de su nueva gira, algo que le quita el sueño. «Con ganas de que lleguen ya los conciertos. Me cuesta mucho dormir por las noches, ya de por sí tengo insomnio. Quiero cumplir todas las expectativas. Sueño con que no me sale bien y en los sueños me digo que no he ensayado lo suficiente», ha comentado en la entrevista con 'Lecturas'.

Según la cantante, la autoexigencia puede tener su parte negativa. «Me pasó factura en su momento, pero también es importante para dar tu máximo. Hay que encontrar un equilibrio», ha indicado antes de añadir: «Intento ser siempre mi mejor versión, del mismo modo que intento aprender de las cosas que hago mal, obviamente».

Temas

Aitana Ocaña