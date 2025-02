Aitana estrena su serie documental 'Metamorfosis'

El Norte Viernes, 21 de febrero 2025, 12:50 Comenta Compartir

Aitana Ocaña ha estrenado este jueves, 20 de febrero, en un cine de Madrid su serie documental, 'Metamorfosis'. Un momento muy especial en el que ha estado rodeada de amigos y familiares, pero en el que no ha contado con el apoyo de Miguel Bernardeau, con el que se resiste a confirmar su reconciliación.

La artista que ha aparecido deslumbrante con un arriesgado y ajustado vestido negro con detalles de encaje y de cuero, los brazos repletos de pequeños tatuajes, y extensiones azulonas para presumir de melenaza, ha estado arropada por Milena Smit, Dulceida, Lola Lolita, Inés Hernand, Yo soy Plex o Fernando Guállar entre otros rostros conocidos. La cantante ha vuelto a hablar de su salud mental y se ha sincerado sobre qué ha supuesto para ella visibilizar su depresión en este documental dirigido por Chloé Wallace con el que sus fans podrán conocerla mejor.

«La realidad es que en el documental hay muchas cosas de mi intimidad que no he querido mostrar, y no hablo en sí de la depresión, pero se ve que empiezo a estar muy mal y no se entiende el por qué. Ni tan siquiera yo sabía por qué estaba tan mal. La depresión me la diagnosticaron en noviembre cuando ya estábamos terminando de grabar. Lo he querido decir abiertamente porque es una cosa que me está pasando», ha explicado, confesando que su 'animadversión' a enfrentarse a las cámaras es por este tema: «Cuando os veía me temblaban muchísimo las manos, me iba el corazón a 1800 y lo pasaba mal, no sabía que me pasaba y ahí me di cuenta de que no estaba bien. Alguna vez sí he pasado de largo porque son cosas que me dan un poco más de ansiedad y no sé cómo gestionar este momento».

«Por supuesto que estoy un poco mejor, pero esto no se cura de un día para el otro para nada», ha revelado, admitiendo que en estos momentos tiene «días buenos y días malos, supongo que como todos».

Un proceso en el que está aprendiendo a lidiar con la prensa y con la presión mediática que la rodea y que, no oculta, en ocasiones no sabe cómo afrontar. «Realmente paso mucha vergüenza y por eso no me gusta hablar de mi vida privada en la calle. Yo tampoco nunca he metido una exclusiva en ninguna revista ni nada por el estilo. Yo lo he metido con mucho cariño en el docu, con la ironía de que me echáis un novio cada dos días, pues ya me hace gracia. Es como, bueno, ya a lo mejor los tengo. Pero no, obviamente es irónico, por supuest», asegura entre risas. «La gente ya alucina», ha exclamado, dejando en el aire cuáles de las relaciones que le han adjudicado en los últimos tiempos -además de Bernardeau, nombres como Biel Juste, Jude Bellingham, o Carlos Alcaraz- son ciertas y cuáles no.

Ahora, como confiesa, «estoy en un momento muy feliz y tranquilo», pero admite que no sabe dónde estará dentro de un año: «Me cuesta pensar qué es lo que va a pasar, ¿sabes? La vida da tantas vueltas que nunca sabes muy bien lo que puede pasar». Sin embargo, sí tiene claro que a su yo del futuro le diría «ojalá que llegue a viejita, es lo que más me ilusionaría desde luego. Poder vivir toda la vida y disfrutar mucho de la vida, que es lo más importante».

Respecto a si cree que las críticas que recibe disminuirán al hacer pública su depresión, Aitana afirma que no lo cree, ya que «lo único que he dicho es la realidad, lo que me ha pasado. Creo que es bueno visibilizarlo porque al final es la realidad de lo que me pasa. Y ya está, pero no lo he hecho ni pensando si iba a haber más críticas».

