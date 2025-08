Adiós a la icónica Carrie Bradshaw el próximo 14 de agosto La secuela de 'Sexo en Nueva York', 'And just like that', pone punto final a casi tres décadas de serie

Joaquina Dueñas Domingo, 3 de agosto 2025, 14:00 | Actualizado 14:06h. Comenta Compartir

El próximo 14 de agosto, diremos adiós a Carrie Bradshaw, el icónico personaje encarnado durante casi tres décadas por Sarah Jessica Parker, y a sus compañeras de aventuras que pasaron de tres a dos en el regreso a la pantalla de 'Sexo en Nueva York' en 2021 bajo el nombre de 'And Just Like That'. Después de tres temporadas, la nueva serie ha anunciado su final definitivo dividido en dos partes.

«Ella cruzó calles, avenidas, rubicones, o eso parecía. Ella rompió corazones, tacones, hábitos. Ella amó, perdió, ganó, tropezó, saltó, se quedó corta y cayó en charcos. Envejeció, se volvió más sabia. Ella ha tomado las decisiones más difíciles, las peores y las mejores», ha escrito Sarah Jessica Parker sobre su personaje en su carta de despedida pública. «Carrie Bradshaw ha dominado el latido profesional de mi vida durante 27 años. Creo que la he amado más que a ningún otro personaje. Sé que otros también la han amado como yo. Se han frustrado con ella, la han condenado y han apostado por ella. La sinfonía de todas esas emociones ha sido la mejor banda sonora y la compañía más significativa. Por eso, mi gratitud más sentimental y profunda y una deuda de por vida. Con ustedes», ha añadido.

Las palabras de la actriz han llegado a la vez que Michale Patrick King, creador y productor ejecutivo de la serie, ha anunciado oficialmente su final. «Mientras escribía el último episodio de la temporada 3, me quedó claro que este podría ser un lugar maravilloso para detenerse», ha expresado. En este sentido, también ha desvelado que no quisieron comunicarlo antes para dejar que los seguidores pudieran disfrutar con plenitud de cada capítulo.

'And Just Like That' retomó a tres de las cuatro protagonistas de 'Sexo en Nueva York', Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon (sin Samantha Jones) para conocer la vida de los personajes en medio de la crisis de los 50. En esta segunda etapa, Carrie ha tenido que afrontar el fallecimiento de su esposo mientras Miranda atravesaba un crisis de identidad y Charlotte continuaba adaptándose a la maternidad.

A finales de los 90 y principios de los 2000, 'Sexo en Nueva York' supuso una revolución al poner el foco en cuatro mujeres entre la treintena y la cuarentena, y en sus relaciones de amistad, de amor y de sexo. Además, Carrie se convirtió en un referente de estilo subida en sus Manolo Blahnik.

Kristin Davis (Charlotte), también se ha pronunciado sobre el final de la serie que estuvo nominada 54 veces a los Emmy, 24 a los Globos de Oro y once a los Screen Actors Guild Award, asegurando estar «profundamente triste». Por su parte, Cynthia Nixon (Miranda) ha afirmado: «No puedo creer que nuestro salvaje y hermoso viaje en 'And Just Like That' ya casi haya terminado. Ha sido una delicia de principio a fin. Echaré de menos trabajar con esta gente todos los días tan increíblemente, pero sé que siempre seremos parte de la vida del otro».