Adara Molinero, un mar de lágrimas tras recibir dos inesperadas sorpresas La concursante de 'Supervivientes All Stars' primero se emocionó al oír las palabras de su pareja, Vicente Romero, y posteriormente al ver un vídeo de su hijo

El Norte Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:10 Comenta Compartir

Adara Molinero no ha podido reprimir las lágrimas durante la gala de 'Supervivientes All Stars' que Telecinco ha emitido este domingo, al recibir una sorpresa inesperada para la concursante. Todo esto ha ocurrido en la gala, quizás, más difícil para la concursante desde que comenzó su aventura en Honduras, puesto que ha tenido que tomar una decisión tras su protocolo de abandono y ha mantenido algún choque que otro en pleno directo tras el reparto de comida de los concursantes de su playa.

Para disfrutar de esa sorpresa, previamente tenía que superar un reto que consistía en beberse un vaso con un líquido azul, que, como ya le adelantaba Laura Madrueño, «muy rico no estaba». De hecho, sus arcadas y medio vómitos nos han dado una pista de cómo está ese elixir. Al terminar de bebérselo, Adara ha escuchado unas palabras de su pareja, Vicente Romero a través de un audio: «Hola mi gordita. ¿Cómo está la niña de mis ojos? Necesito que te concentres en todo lo que te voy a decir, ¿vale? Y si es necesario, escúchalo dos veces».

Tras estas primeras palabras a modo de introducción, el futbolista español ha señalado en el audio que pasa «cada minuto de su vida» pensando en ella y que fuera está «todo perfecto»: «Mis sentimientos no han dejado de crecer por ti. Debes estar tranquila y segura de lo nuestro. Te esperaré lo que haga falta». También le ha mostrado todo lo que disfruta viendo a la concursante -su novia- cómo «compite, pesca, colabora en todo...».

«Tienes muchísimo apoyo fuera. No estás concursando sola Adara. Estoy flipando con el apoyo que tienes. Me gustaría que llegaras a la final, porque eres una guerrera. Demuéstralo y lucha por tu objetivo, que tú solo sabes cuál es. Mi plan es esperarte lo que haga falta, no importa el tiempo (...) Los adultos decidimos dónde queremos estar. Y tú eres mi elección. Mis ojos y mi corazón están contigo en Honduras. Piensa en todos los planes que tenemos, te quiero mucho mi guerrera», son las palabras de Vicente Romero que han hecho romper a llorar a Adara Molinero en pleno directo. Ante la pregunta de Adara Molinero de quién es, la concursante ha subrayado entre lágrimas lo siguiente: «Mi canario. Lo necesitaba... te quiero mucho».

Son muchas las informaciones, especulaciones y reacciones que está generando la relación de Adara Molinero con Vicente Romero, un futbolista canario de 36 años con una larga trayectoria en el deporte rey a nivel nacional, desde que la concursante lo hiciera oficial en el festival de Vitoria ante los medios. Tras unos días muy complicados para la influencer, Adara Molinero se ha enfrentado a un reto: 'El Elixir del Inframundo'.

Segunda sopresa

Por si fuera poco, beberse el 'Elixir del Inframundo' le ha otorgado una segunda sorpresa a Molinero, unas imágenes de su hijo de seis años que le dice lo orgulloso que está de ella, lo que ha provocado que Adara se rompa ya por completo.

Temas

Supervivientes

Telecinco