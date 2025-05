Laura Negro Valladolid Domingo, 18 de mayo 2025, 08:33 Comenta Compartir

En esta nueva edición de FIVA, ha acompañado el buen tiempo y el pulso del mercado. La Feria Inmobiliaria de Valladolid —organizada por El Norte de Castilla en colaboración con Abanca— celebró su segunda jornada con una constante afluencia de visitantes y el mismo comentario en boca de todos los expositores: «hay interés real, la gente quiere comprar y la feria lo está demostrando».

Quien haya recorrido el viernes y sábado la Cúpula del Milenio habrá presenciado gran movimiento, conversaciones prolongadas en cada stand, potenciales compradores tomando notas, comparando precios y preguntando por calidades, plazos de entrega y zonas en expansión. Incluso se registraron colas en algunos momentos del día ante la perspectiva de encontrar la promoción más atractiva. Los clientes, según destacaban los profesionales, llegan cada vez más informados. «La gente que viene sabe perfectamente lo que quiere, casi mejor que nuestros comerciales», indicaba Félix García de Fuentes, de Ker 2000, con buen humor. En su opinión, la feria cumple un papel crucial para el sector. «Estamos sembrando. Aquí se toma la decisión, pero la formalización llegará en las próximas semanas. Este es el paso previo», añadía.

Los profesionales aseguran que la feria es ideal para que el público pueda barajar las diferentes opciones y hacer una compra pausada y con toda la información. «La decisión muchas veces se toma aquí. Aunque la operación se firme días después, la feria es clave para ese clic final. El cliente que viene es realmente comprador, lo cual es muy interesante de cara a las nuevas promociones que traemos», explicaba Mercedes Bustos de Villas Norte.

En FIVA ha habido muchos apretones de mano. En Berkshire Hathaway, por ejemplo, se cerraron varias operaciones. Su responsable, Marcel Gansievich, hacía el siguiente balance. «El desarrollo de la feria está siendo fantástico. La gente está muy receptiva, viene bien informada y se va muy interesada en lo que ofrecemos. Estamos realmente satisfechos». Y añade un matiz que repiten otras inmobiliarias, «una vez explicamos bien el producto, la gente lo valora muchísimo».

En el stand de Engel&Völkers también había buenas sensaciones. «Estamos muy contentos, tenemos algunos lanzamientos y la acogida ha sido muy buena. Hemos tenido varias reservas en FIVA y todavía queda el domingo. La gente está viniendo a tiro hecho, con gran interés, habiendo visto ya la promoción y en algunos casos, directos a reservar», explicaba Ana del Castillo.

Entre los visitantes, había públicos de muy diferentes perfiles y necesidades. Luis Tejerina y Rosa Zapico, llegaron buscando algo en el centro. «Vivimos en un barrio a las afueras, en una casa con parcela, pero queremos volver al centro. Buscamos algo más cómodo, amplio, pero sin jardín. Un piso con terraza», explicaban tras informarse en los expositores.

El mercado se mueve y según apuntaba Félix García, de Ker 2000, uno de los perfiles dominantes en esta feria es el de quienes buscan vivienda de reposición, es decir, cambiar una casa por otra más adaptada a sus nuevas circunstancias. «Ya tienen vivienda. Ahora buscan mejorar o ajustar su espacio a una nueva etapa: nido vacío, teletrabajo, movilidad…».

Eso lo corrobora Manuel Sanz, de Vía Célere, un expositor cuya maqueta de sus nuevas promociones, causó sensación entre los potenciales clientes. «Vienen con una idea clara y comparan mucho. La gente viene con los deberes hechos en internet. Antiguamente informábamos a través de folletos, ahora todos vienen con la información en la cabeza de lo que ofrecemos en nuestra web y en redes sociales. Aquí afinan la decisión», comenta.

Esta actitud del público —más decidida y planificada— también la constata Cristóbal Autrán, de Profal. «Hemos tenido bastante movimiento, incluso colas en algunos momentos. Notamos buena aceptación, sobre todo en nuestras dos zonas en expansión. Hemos visto perfiles diversos, de parejas jóvenes buscando su primera vivienda, algún inversor —diría que un 30%— y mucha gente que prefiere comprar sobre plano para ir pagando poco a poco. No hemos visto prisa, sino planificación. Y muchos repiten de ferias anteriores», indica.

El Peral, Villa del Prado, Santos Pilarica, la zona centro, municipios del alfoz… la oferta en cuanto a ubicaciones es amplia y la decisión, a veces es complicada. Es el caso de Elena Arce y David Lorenzo, una pareja de 35 y 33 años y con prioridades inmobiliarias bien distintas. «Yo quiero ciudad. Me gusta vivir donde pasa todo. Pero en cambio, David busca paz, campo y silencio», explicaba ella. «Estamos buscando dos viviendas diferentes, una para cada uno, porque ahora no queremos renunciar a nuestras necesidades y tal vez más adelante miremos algo en común». David lo ratifica. «Yo busco tranquilidad, incluso estoy barajando algo prefabricado, pensando en el ahorro», comenta él. «Yo no descarto algo de segunda mano en el centro. Algo que a lo mejor haya que reformar, pero tampoco quiero que se me vaya de presupuesto, hay que mirarlo todo», señala Elena.

Con otro perfil, Yolanda Anta y Marcos López tienen sus prioridades muy claras. «Somos cinco en casa. Necesitamos cuatro habitaciones, y si puede ser una más para teletrabajar, mejor. Nos gustaría encontrar algo en el centro para que nuestros hijos puedan ir andando a sus cosas, y si hay garaje y terraza, sería ideal», apunta esta pareja. «Ya llevamos tiempo mirando. El mercado está disparado debido a que no hay suelo. Eso hace que el valor de los inmuebles se esté elevando demasiado. Esta feria es una buena oportunidad para ver si hay algo que se nos ajusta», explican.

Los más jóvenes, por su parte, miran con ilusión… y con cautela. Sergio Martínez, que visita la feria con su madre Carmen Durán, está dando los primeros pasos para comprar su primera vivienda. «Me gustaría un piso para mi pareja y para mí, a ser posible de tres habitaciones, pero dependemos mucho del precio, ya que está todo carísimo. En cuanto sale algo interesante, vuela. Dura muy poco en el mercado», concluye este joven.

