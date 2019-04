La Junta Electoral deja en el aire el debate a cinco de Atresmedia por la presencia de Vox El organismo considera que no respeta el principio de proporcionalidad al no contar el partido de Santiago Abascal con representación parlamentaria COLPISA Madrid Martes, 16 abril 2019, 17:43

Tanto LaSexta como Antena 3, las dos cadenas principales de Atresmedia, llevaban días promocionándolo a bombo y platillo, pero sin embargo, el debate electoral que iban a organizar el 23 de abril no se podrá celebrar con el formato previsto. La Junta Electoral Central, el organismo que vela por la neutralidad de la campaña, considera que dicha emisión no respeta el principio de proporcionalidad al contar con Vox, un partido que no cuenta con representación parlamentaria, e insta al grupo de comunicación a que cambie la configuración u ofrezca una alternativa antes del próximo lunes (el día anterior al que está programado) si quiere emitirlo -como, por ejemplo, incluir en él a formaciones nacionalistas-. Lo hace en respuesta a tres recursos de JxCat, ERC, PNV y Coalición Canaria.

En dicho debate estaba previsto que además del líder de dicha formación, Santiago Abascal, también participaran el candidato del PSOE y actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el del PP, Pablo Casado, el de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que sí cuentan con representación en el Congreso de los Diputados.

En caso de emitirse finalmente, las intervenciones estarían moderadas por los periodistas Vicente Vallés y Ana Pastor. Otra cuestión que ya estaba decidida, en este caso por sorteo, eran las posiciónes de los cinco candidatos en plató y los turnos de intervenciones.

El propio Abascal ha criticado en las redes sociales que se les quiera excluir del debate para incluir, en su opinión, a «golpistas y separatistas». «Algunos no saben qué hacer para excluir a VOX, o para incluir a sus socios separatistas y golpistas en el debate», ha escrito Abascal.

Algunos no saben qué hacer para excluir a VOX, o para incluir a sus socios separatistas y golpistas en el debate. https://t.co/K6ka2tP3SC — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) 16 de abril de 2019

Al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, tampoco le ha gustado la decisión y considera que «vetar candidatos en la televisión privada es absurdo». «Hay que legislar ya para hacer los debates de candidatos obligatorios», ha escrito en su cuenta de twitter.

La Junta electoral debería obligarnos a todos los candidatos a la presidencia a debatir en la televisión pública, al menos dos veces. Vetar a candidatos en la privada es absurdo. Hay que legislar ya para hacer los debates de candidatos obligatorioshttps://t.co/M9qh8qgkD1 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 16 de abril de 2019

Pluralismo político

Para adoptar esta decisión, la Junta Electoral se ha apoyado en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), en el que se define el pluralismo político y social a preservar durante los periodos electorales.

«Durante el periodo electoral las emisoras de titularidad privada deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo, las televisiones privadas deberán respetar también los principios de proporcionalidad y neutralidad informativa en los debates y entrevistas electorales», se señala en dicho artículo.

El próximo lunes la Junta Electoral analizará la propuesta del grupo de comunicación, y según apuntan las fuentes del organismo, tomarán una decisión con la mayor celeridad.

La organización se ultimó la semana pasada, en cuanto el Comité Electoral del PSOE dio el visto bueno a que fuera su candidato, Pedro Sánchez.

Se trató de una decisión controvertida por cuanto dejaba a RTVE sin debate. La cadena pública había propuesto uno entre los candidatos de PP, PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, pero no de Vox.