El PP de Valladolid abre la puerta a pactar con Vox en los ayuntamientos El presidente del PP, Jesús Julio Carnero (derecha), y el el coordinador de Acción Electoral, Conrado Íscar, durante la rueda de prensa de esta mañana. / Henar Sastre «A ver si unos pueden hacerlo con los proetarras y separatistas y yo no puedo con la formación de Ortega Lara», ha defendido el presidente de los populares, Jesús Julio Carnero LORENA SANCHO Valladolid Jueves, 9 mayo 2019, 13:47

El Partido Popular de Valladolid está dispuesto a pactar con Vox en aquellos ayuntamientos donde sus votos sean necesarios para alcanzar la Alcaldía. Porque una cosa es compartir ideología con la formación de Santiago Abascal, y otra renunciar al Gobierno por no llegar a un acuerdo con una formación «que es legal y constitucional», ha remarcado el presidente de los populares, Jesús Julio Carnero. «¿Y por qué no vamos a llegar a un pacto», se ha preguntado de forma retórica el también presidente de la Diputación. «A ver si unos pueden pactar con proetarras y separatistas y yo no lo voy a poder hacer con Ortega Lara», ha añadido durante la comparecencia que el Partido Popular ha realizado esta mañana en su sede de Valladolid para presentar las candidaturas a estas elecciones municipales, que alcanzarán los 225 municipios y nueve pedanías de la provincia.

El PP vallisoletano abre así la puerta a llegar a acuerdos con todos los partidos que sean legales y se enmarquen dentro de la Constitución, «porque estar en política es intentar alcanzar acuerdos», ha insistido, incluido con la formación de Santiago Abascal, de la que el presidente del PP, Pablo Casado, hace días que se viene desmarcando con el ánimo de recuperar apoyos ante la atomización del voto de la derecha.

Tras la debacle en las generales de abril, el PP se enfrenta a la reválida del 26 de mayo, que dirá si ha tocado o no fondo. Parte en Valladolid con la ventaja de 66 de los 225 municipios ya ganados al haber sido la única formación que ha presentado candidatura. A partir de ahí, según ha avanzado Jesús Julio Carnero, la estrategia será «sumar votos». ¿Cómo? «Debemos explicar de la manera más clara qué pretendemos», ha resumido. Llegar al votante con el mensaje de la incorporación «de más mujeres, más jóvenes, un Partido Popular vivo y responsable en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de la provincia».

Carnero incide en su «disposición absoluta» a repetir como candidato a la Diputación Tener una Diputación «fuerte y robusta». Ese es el deseo que ha realizado esta mañana el presidente actual de la institución, Jesús Julio Carnero, durante la presentación de las candidaturas a la provincia. ¿Pero con qué candidato? La formación de Pablo Casado ha optado esta vez por no nombrarlos hasta después del 26 de mayo, con las dudas además sembradas sobre si será o no Carnero el encargado de volver a liderar el proyecto en la provincia, toda vez que el propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, no le dio el respaldo que esperaba durante la campaña de las elecciones generales. Al respecto, Jesús Julio Carnero ha mostrado su «disposición absoluta» a repetir como candidato después de que el presidente del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ratificara ayer su voluntad de que sea el actual mandatario provincial quien continuara al frente. «Será el comité electoral nacional quien lo decida y vamos a ir partido a partido», ha señalado, en alusión a las palabras que García Egea utilizó en Valladolid para eludir pronunciarse sobre si sería o no Jesús Julio Carnero el candidato.

Las cifras con las que concurren a los comicios municipales llegan capitaneadas por las candidaturas para lograr la Alcaldía de todos los ayuntamientos, con unas 1.400 personas en las listas, una renovación de los candidatos en 101 localidades (43,2%) y una mayor presencia de mujeres liderando los proyectos con los que concurren; 41 frente a las 31 de hace cuatro años. Habrá 13 'cuneros' (representantes que no residen en el municipio) al frente de otras tantas listas e integran a diez candidatos que proceden de otras formaciones; cinco de ellos exalcaldes de agrupaciones independientes (Arroyo, Langayo, Peñaflor, Tamariz y Villalba de la Loma), cuatro representantes del PSOE (Castromonte, Ceinos, Velliza y Villanubla; y uno de Ciudadanos (Bustillo de Chaves).

La media de edad de los candidatos será de 50 años, siendo el más joven el de Castronuño, Adrián Martín (20 años) y el mayor el de Nueva Villa de las Torres, Rufino Hernández (83 años). Continuarán tres de los históricos, con once mandatos al frente, como son José Antonio González, en Bercero; Faustino González, en Cuenca de Campos, y Lucas Aguado, en Roturas. Como curiosidad, hay seis ciudadanos comunitarios que se integran en listas populares en Camporredondo, Pedrajas, Quintanilla de Onésimo, Rueda, San Román de Hornija y Villagómez la Nueva.