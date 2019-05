Pilar del Olmo compatibilizará la portavocía del PP con su puesto en Hacienda La consejera de Hacienda en funciones y candidata municipal del PP, en la noche electoral. / R. Jiménez La candidata al Ayuntamiento analizará hoy los resultados aunque cree que les ha perjudicado una mayor abstención que en las generales y no recuperar todos los votos que se fugaron a Vox LORENA SANCHO Valladolid Lunes, 27 mayo 2019, 14:15

Pilar del Olmo tiene muy claro que su futuro pasará por cumplir su palabra con los ciudadanos y que se quedará en el Ayuntamiento de Valladolid pese a no haber logrado la Alcaldía. Esa es su previsión y primera apuesta, aunque como todos los cargos, con la coletilla de estar siempre a disposición del Partido Popular. «Me voy a quedar en la oposición con un ánimo siempre constructivo», ha valorado esta mañana la candidata del PP al Ayuntamiento, con tono tranquilo tras una noche electoral en la que admite la victoria del Partido Socialista con Óscar Puente a la cabeza, con quien asegura que ha intentado hablar sin éxito esta mañana tras darle ya anoche la enhorabuena.

Ahora bien. Ocupará la bancada de la oposición y ejercerá la portavocía, pero no utilizará una de las dedicaciones exclusivas a las que tiene derecho su formación. Regresará, anuncia, a su puesto como inspectora de Hacienda, en un puesto similar al último que ostentó, que era el de delegada de la Agencia Tributaria en Castilla y León. «Mi intención es ser yo la portavoz del grupo porque soy yo quien ha tirado de la candidatura y es lógico. Pero no voy a aprovechar la exclusividad porque no la necesito. Puedo compatibilizarlo con mi trabajo como funcionaria», ha destacado.

Mañana mantendrá una reunión con los miembros de su lista, a quienes agradece «el trabajo y esfuerzo» realizado durante los quince días de campaña, «que estuvieron incluso hasta el último momento, en la noche electoral, arropándome en el hotel donde hicimos el seguimiento». Cree que los nueve primeros puestos de su lista que han obtenido plaza como concejal continuarán en este proyecto -«nadie me ha dicho que quiera abandonar el barco»-, aunque no ha decidido aún a quién asignará las dedicaciones exclusivas.

No ha podido aún analizar los datos de forma exhaustiva y confía en poder hacerlo hoy para comprobar los resultados barrio a barrio y ver «qué ha podido pasar». Pero de momento hay una cifra que ya visualiza, y que son esos 13.000 votos que Vox ha perdido en las municipales con respecto a las generales y que no han ido a parar al PP (ha recuperado 4.500 con respecto al 28 de abril). «Nos ha perjudicado la mayor abstención que ha habido con respecto a las elecciones del mes pasado y que no hemos rescatado todos los votos que se nos fueron a Vox», señala. Aunque es cierto, añade, que la formación de Santiago Abascal se ha quedado a doscientos votos de obtener un concejal más, y ese representante, admite, hubiera dado un vuelco a los resultados.