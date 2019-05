Del Olmo se compromete a hacer una oposición «leal y constructiva» ^Pilar del Olmo y Raúl de la Hoz. / Rodrigo Jiménez La candidata popular trabajará en el Ayuntamiento para «mejorar la vida de todos los vallisoletanos» ÁLVARO GÓMEZ Valladolid Lunes, 27 mayo 2019, 13:12

Pilar del Olmo no ha podido reunir los concejales necesarios para arrebatar el gobierno a Óscar Puente, pero ha asegurado que en la próxima legislatura «estaremos ahí, trabajando por Valladolid». La candidata popular a la Alcaldía ha prometido que ejercerá una oposición «leal y constructiva» con el objetivo de «mejorar la vida de todos los vallisoletanos», pues «ese ha sido y sigue siendo mi empeño». Con el rostro serio producto de la derrota, del Olmo ha comparecido pasada la medianoche en un hotel de la capital, donde cerca de una treintena de compañeros y afiliados la han recibido entre aplausos.

«Me siento muy orgullosa de la gente que me ha acompañado toda la campaña, muy orgullosa del Partido Popular», confiesa la candidata popular, quien considera que ha sido «una buena campaña, pero no ha podido ser». Del Olmo ha terminado su intervención tras recordar que su objetivo en el Ayuntamiento va a ser «seguir construyendo la ciudad que el Partido Popular quiere para nosotros».

Junto a la candidata a la Alcaldía de la capital ha querido estar el cabeza de lista a las Cortes por Valladolid, Raúl de la Hoz. El palentino ha lamentado las similitudes con las elecciones generales, pues «el centro derecha ha ganado las elecciones en Castilla y León, y sin embargo quien más escaños ha obtenido ha sido el Partido Socialista».

Ha detallado de la Hoz que su partido ha recuperado «una parte importante» del voto a Vox y a Ciudadanos, mientras que «el PSOE únicamente se ha aprovechado de la debacle de Podemos». El resultado final, considera, es que «hay mucho voto a partidos del centro derecha que no se transforman en escaños y hace que el PP no tenga mayoría». El siguiente paso será negociar con el resto de partidos con representación en las Cortes, pues «la partida aún no ha terminado».

En el mismo sentido ha hablado el presidente del PP en Valladolid, Jesús Julio Carnero, pues ha destacado que son un partido «de diálogo». Carnero se congratula de los resultados provinciales, con 143 municipios donde gobernará el Partido Popular. Entre ellos, resaltó algunos en los que se obtuvo «un resultado histórico», como Medina del Campo y otros con mayorías absolutas como Matapozuelos, Mayorga, Medina del Rioseco, Nava del Rey, Olmedo, Pedrajas, Viana, Villalón y Serrada.

«Habla de la fortaleza de nuestro partido en la implantación de un territorio tan importante como es el de la provincia de Valladolid». Carnero ha añadido que lo que corresponde ahora es «hablar, llegar a los acuerdos necesarios para, por el bien de los ciudadanos de nuestros municipios, gobernar o colaborar en los gobiernos que sea menester». En este sentido, el líder popular considera que esta fase de pactos es «lógica» y el Partido Popular participará en ella, pues es «un partido de diálogo». «Lo vamos a hacer con entusiasmo por el bien de los vecinos».