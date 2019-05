Igea ve «todas las opciones abiertas» y no descarta incluso presidir la Junta Francisco Igea, este lunes durante su comparecencia en la sede regional de Ciudadanos. / Ramón Gómez El candidato naranja prevé una negociación larga y no teme imposiciones de la Ejecutiva de Ciudadanos para alcanzar un acuerdo «que la gente entenderá» ARTURO POSADA Valladolid Lunes, 27 mayo 2019, 21:40

¿Con quién pactará Ciudadanos el próximo gobierno enCastilla yLeón? La pregunta puede tener una respuesta simple, pero llegará tras un proceso que se prevé «largo e intenso». Francisco Igea no descarta nada: tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con el PSOE de Tudanca (la opción más apuntada por todos los flancos, aunque no exenta de condicionantes) o alcanzar un pacto con el PP de Mañueco (opción más complicada por el lastre de 32 años de gobiernos populares) o incluso quedarse fuera del próximo ejecutivo (opción remota porque Ciudadanos quiere «regenerar» desde dentro). Por no descartar, Igea no descarta convertirse en presidente, en una jugada que implicaría el apoyo de Mañueco como vía para cerrar el paso al PSOE en la Junta, pero que podría conllevar riesgos para las dos partes.

«Somos un partido de gobierno y queremos gobernar. Pero hemos cambiado muchas cosas sin estar en el gobierno. No es imprescindible», apuntó ayer Igea. El líder regional de Ciudadanos insistió en que «todas las posibilidades están abiertas», incluida la opción de que sea él mismo quien gobierne la Junta. «¿Por qué no? Es la cámara la que decide quién es el candidato que representa mejor una reforma sensata, moderada y desde el centro», defendió.

La Ejecutiva de Ciudadanos formó este lunes el Comité Nacional de Negociación de Gobiernos para tutelar los procesos abiertos, lo que afecta de manera directa a Castilla y León. Este comité se reunirá este martes por primera vez. «No temo imposiciones de la Ejecutiva de mi partido porque yo soy de la Ejecutiva de mi partido.No podría temerme a mí mismo», expuso Igea. «Contactará con los candidatos de cada comunidad autónoma y habrá una comunicación de cómo van las cosas. Todos los candidatos autonómicos tendremos capacidad de influencia y, al final, la decisión se tomará en la Ejecutiva. Este partido tiene una estrategia nacional».

Igea descartó que los pactos que puedan producirse en Ayuntamientos como el de Valladolid afecten a la negociación autonómica. «Esto no va por lotes. No condicionarán la Junta», subrayó.

Igea dirigió a Mañueco algunos mensajes directos. Cuando se le indicó que el líder regional del PP apostó este lunes por un gobierno de centro moderado, Igea le recordó que en realidad pertenece «a un partido de derechas». «Yo sí soy de centro, esa es la diferencia. Si quiere estar en un centro moderado, le abriremos las puertas para afiliarse», dijo sonriendo. Además, Igea recordó que Mañueco había apostado antes del26-M por un gobierno regional encabezado por la lista más votada, en previsión de un triunfo del PP. «Eso lo decía el señor Mañueco hace dos semanas, antes de 'ser de centro'. No sé si seguirá manteniendo ese criterio. Si es así, el asunto se ha acabado. Nosotros no nos vamos a desdecir, porque siempre hemos defendido que esto no es un sistema presidencialista y que hay que sumar una mayoría».

A Tudanca, por su parte, le recordó que «si quiere pactar debe empezar a explicar si es partidario de la igualdad de todos los españoles», en una suerte de 'des-sanchización' regional. «Tiene que manifestarse a favor de los elementos incontrovertibles del estado de Derecho. Espero que defienda estas cosas tan esenciales y no las ponga en riesgo por las ambiciones del separatismo».

Igea afirmó que no tendrá en cuenta sintonías personales para alcanzar un pacto. «Es irrelevante. Me puedo sentir más cómodo con una persona o con otra, pero sería una frivolidad por nuestra parte condicionar la gobernabilidad de Castilla y León por esta causa. Aquí lo que vamos a hacer es un acuerdo programático».

El candidato de Cs recordó que no habrá prisa por alcanzar un acuerdo para la próxima legislatura e insistió en que las negociaciones serán «lentas». «Los ciudadanos tienen que estar tranquilos. Hemos entendido el mensaje. Estamos dispuestos a ceder en lo accesorio, pero no en el mensaje de regeneración. Los ciudadanos han dicho que no se puede seguir así».

Este mensaje, sostenido también durante la campaña, entra en contradicción directa con la posibilidad de que Ciudadanos alcance un pacto con el PP, partido castigado severamente por los electores de Castilla y León con la pérdida de 13 escaños, casi 81.00 votos y el histórico adelantamiento del Partido Socialista. Igea toreó esta cuestión: «Cuando se alcance el pacto, sea el que sea, los ciudadanos lo entenderán. Me ocuparé de que estén representados».